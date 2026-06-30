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ΥΓΕΙΑ

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30.06.2026 13:46

ΕΙΝΑΠ για το Νοσοκομείο της Νίκαιας: «Επιτακτική ανάγκη για Παθολόγους, Δερματολόγους και Γαστρεντερολόγους»

30.06.2026 13:46
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Την ενίσχυση με ιατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου της Νίκαιας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια νοσοκομεία της χώρας, ζητάει για μια ακόμη φορά η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ). Οι εκπρόσωποι των νοσοκομειακών γιατρών αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο θεραπευτήριο, χρειάζεται ειδικευόμενους γιατρούς και συγκεκριμένα 15 Παθολόγους, πέντε δερματολόγους και τρεις γαστρεντερολόγους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΙΝΑΠ αναφέρει: «Επανερχόμαστε για πολλοστή φορά στην άμεση και επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας με νέες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών.»

Συγκεκριμένα το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου σε πρόσφατη συνεδρίασή του ζητά την ενίσχυση του νοσοκομείου με :

-15 οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών παθολογίας (αυτές που είχαν αφαιρεθεί αιφνίδια από το νοσοκομείο τον Ιανουάριο του 2026 και που δεν έχουν ακόμα επιστραφεί στο νοσοκομείο παρά τις υποσχέσεις του ίδιου του υπουργού Υγείας),

5 θέσεις ειδικευόμενων δερματολογίας (που αντιστοιχούν στη μεταφορά του δερματολογικού τμήματος από τη νοσοκομειακή μονάδα ΓΝΔΑ «Αγία Βαρβάρα» στη νοσοκομειακή μονάδα του ΓΝ Νίκαιας)

3 θέσεις ειδικευόμενων γαστρεντερολογίας λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας και των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του γαστρεντερολογικού τμήματος.

Τα αιτήματα

Η ΕΙΝΑΠ ζητάει από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας «να ανταποκριθεί επιτέλους έστω και τώρα στο παραπάνω αίτημα χωρίς φυσικά την κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικευόμενων άλλων ειδικοτήτων.».

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