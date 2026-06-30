Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών: «Μηδενική συμμετοχή σε όλα τα φάρμακα των 15.000 ασθενών τελικού σταδίου»

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών, επανειλημμένα έχει διαμαρτυρηθεί για την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται οι Νεφροπαθείς Τελικού Σταδίου, για τα φάρμακα που προμηθεύονται από τα ιδιωτικά φαρμακεία, παρόλο που ισχύει το μέτρο της μηδενικής συμμετοχής τους, σε όλα τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που τους χορηγούνται βάσει του Κανονισμού ΕΟΠΥΥ.

Η επιβάρυνση αυτή, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών (ΠΟΝ), προκύπτει από τη διαφορά της εμπορικής/λιανικής και ασφαλιστικής τιμής και ισχύει ακόμα και για φάρμακα αναφοράς (πρωτότυπα) για τα οποία δεν υπάρχουν γενόσημα!

Η ΠΟΝ έχει ζητήσει από τον υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη σε δύο συναντήσεις, να μην καταβάλλουν οι Νεφροπαθείς Τελικού Σταδίου πρόσθετα ποσά μηνιαίως για την φαρμακευτική αγωγή τους, που αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό ανάλογα και με τις συνοσηρότες της χρόνιας νεφρικής νόσου του καθενός από αυτούς.

«Το δίκαιο του αιτήματός μας αναγνωρίστηκε από τον υπουργό Υγείας, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα το αντιμετωπίσει εφόσον κοστολογηθεί από τη διεύθυνση φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ στην οποία και μας παρέπεμψε. Η Διεύθυνση φαρμάκων ΕΟΠΥΥ, κοστολόγησε την επιβάρυνση στο ποσό των 900.000 €κατά μέσον όρο για τα έτη 2024 και το 2025» αναφέρει η ΠΟΝ και συνεχίζει: «Παρόλο που η κοστολόγηση της Διεύθυνση φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ παραδόθηκε στο γραφείο του υπουργού Υγείας, όπως μας είπε ο πρόεδρος, τηρείται πλήρης αφωνία και καμία αντίδραση για ένα αίτημα το οποίο έχει χαρακτηρίσει δίκαιο. Είναι προφανές ότι αυτή η στάση του υπουργείου Υγείας αποτελεί ένα ακόμη εμπαιγμό για τους 15.000 νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό περιτοναϊκή κάθαρση , υπό μεταμόσχευση) που ενώ αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο κόστος διαβίωσης τους εξαιτίας του πληθωρισμού και της ακρίβειας επιβαρύνονται και με την δαπάνη των φαρμάκων τους!».

Τι ζητούν οι νεφροπαθείς

Η ΠΟΝ ζητάει από τον υπουργό Υγείας, οι ασθενείς τελικού σταδίου να έχουν μια αξιοπρεπή διαβίωση «μέσω της εφαρμογής διακριτών μέτρων και όχι δεσμεύσεων που δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματική ζωή τους» όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Επιπλέον καλεί την κυβέρνηση και το υπουργείο Υγείας να αναλογιστεί το πρόβλημα, να ικανοποιήσει άμεσα το δίκαιο αίτημά της ΠΟΝ το οποίο έχει μηδαμινό δημοσιονομικό κόστος με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια η οικονομία της χώρας παρουσιάζει πλεονάσματα δεκάδων δις ευρώ!

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