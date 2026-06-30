Ογκολογικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας»: Η πρώτη πανευρωπαϊκά επιτυχημένη νέα θεραπεία για το ανθεκτικό δερματικό λέμφωμα

Ένα σημαντικό και ελπιδοφόρο βήμα στην αντιμετώπιση ασθενών με προχωρημένες και ιδιαίτερα δύσκολες αιματολογικές κακοήθειες, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη στο Ογκολογικό Νοσοκομείο «Αγιος Σάββας».

Πρόκειται για την πρώτη πανευρωπαϊκά επιτυχημένη χορήγηση του φαρμάκου Denileukin diftitox-cxdl σε μια ασθενή που πάσχει από δερματικό λέμφωμα Τ-κυττάρων (CTCL) του τύπου της Σπογγοειδούς μυκητίασης, με πολλαπλώς ανθεκτική και εξαιρετικά επιβαρυμένη ογκόμορφη νόσο.

Η νόσος ήταν σε προχωρημένο στάδιο και η μεσήλικας ασθενής είχε ήδη λάβει δέκα διαφορετικές θεραπευτικές γραμμές, έχοντας ουσιαστικά εξαντλήσει τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές που υπήρχαν. Μάλιστα η εξέλιξη των εκτεταμένης έκτασης ογκόμορφων βλαβών σε όλο της το δέρμα, είχε υποβαθμίσει την ποιότητα της ζωής της, επιτρέποντας ελάχιστη σωματική δραστηριότητα και εγκλωβίζοντας την μέσα στο σπίτι της.

Το φάρμακο

Το φάρμακο Denileukin diftitox-cxdl αποτελεί την πρώτη, μετά από πολλά χρόνια, νέα συστηματική θεραπευτική επιλογή για ασθενείς με υποτροπιάζοντα ή ανθεκτικά δερματικά Τ-λεμφώματα, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο θεραπευτικό οπλοστάσιο που έχουν στα χέρια τους οι γιατροί, για αυτή την εξαιρετικά δύσκολη νόσο.

Η αρχική διάγνωση της ασθενούς με σπογγοειδή μυκητίαση πραγματοποιήθηκε στη Δερματολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» από την Καθηγήτρια Δερματολογίας κ. Βασιλική Νικολάου. Με γνώμονα τη διασφάλιση της βέλτιστης δυνατής φροντίδας, οι θεράποντες ιατροί διερεύνησαν όλες τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές, αξιοποιώντας τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις για την αντιμετώπιση της νόσου. Η στενή συνεργασία της Δερματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός» με την Αιματολογική Κλινική του Γ.Α.Ο.Ν.Α. «Άγιος Σάββας», σε συνδυασμό με τη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών επιστημονικών εξελίξεων και την υψηλή εξειδίκευση των ιατρικών ομάδων, κατέστησαν εφικτή την υλοποίηση της συγκεκριμένης θεραπευτικής παρέμβασης.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε υπό την επιστημονική εποπτεία της Συντονίστριας Διευθύντριας της Αιματολογικής Κλινικής, Αιματολόγου κ. Μαρίας Τσιρογιάννη, με τη συμμετοχή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της Κλινικής, το οποίο διασφάλισε την ασφαλή χορήγηση του φαρμάκου και τη συνεχή κλινική παρακολούθηση της ασθενούς.

Τα πρώτα χαμόγελα

Μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων πρώτων ενδοφλέβιων εγχύσεων του αρχικού θεραπευτικού κύκλου, η ασθενής παρουσίασε:

– ταχεία και ουσιαστική κλινική ανταπόκριση,

-σημαντική υποχώρηση των δερματικών βλαβών,

-βελτίωση της λειτουργικής της κατάστασης

-αισθητή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της.

Η κλινική αυτή ανταπόκριση επιτρέπει πλέον τον σχεδιασμό του επόμενου θεραπευτικού βήματος, με προοπτική τη διενέργεια Αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων από μη συγγενή δότη, που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», με στόχο τη μακροχρόνια ελεύθερη νόσου επιβίωση και τη βελτίωση της πρόγνωσης της ασθενούς.

Η συγκεκριμένη θεραπευτική εφαρμογή αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης πρόσβασης των ασθενών στις νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νοσήματα με περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Παράλληλα, επιβεβαιώνει την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας, της επιστημονικής γνώσης και της συνεχούς αναζήτησης καινοτόμων θεραπευτικών λύσεων, με κοινό γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα του ασθενούς.

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