Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ: «Σοβαρές ελλείψεις τραυματιοφορέων – Κίνδυνος για την ασφάλεια των ασθενών»

Τις σοβαρές ελλείψεις σε τραυματιοφορείς, μια δύσκολη κατάσταση, που επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια τόσο των ασθενών, όσο και των εργαζομένων, φέρνει για άλλη μια φορά στο προσκήνιο το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ζητώντας άμεσα λύσεις.

Σύμφωνα την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ οι μισές οργανικές θέσεις είναι κενές, με συνέπεια να υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας και σωματική καταπόνηση. Αναλυτικά οι κενές θέσεις τραυματιοφορέων είναι 48 από τις 85. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος καλύπτει ταυτόχρονα πολλές κλινικές, ιδιαίτερα σε απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες.

Επιπλέον οι τραυματιοφορείς επιβαρύνονται και με τη μεταφορά δειγμάτων βιολογικών υγρών προς τα εργαστήρια, καθώς οι οβίδες μεταφοράς υλικών δεν λειτουργούν και οι βοηθοί θαλάμου είναι επίσης ανεπαρκείς.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που πολλά ρεπό και άδειες παραμένουν χρωστούμενα, στερώντας από τους εργαζόμενους τον αναγκαίο χρόνο ανάπαυσης.

Το Σωματείο επισημαίνει ότι περίπου οι μισοί τραυματιοφορείς εργάζονται με επισφαλείς συμβάσεις (επικουρικοί, ΟΑΕΔ, ΣΟΧ), ζώντας σε συνεχή αγωνία για την ανανέωση της εργασίας τους.

Ιδιαίτερα προβληματική χαρακτηρίζεται η κατάσταση των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων ανέργων οι οποίοι -όπως αναφέρει το σωματείο- καλούνται να εργαστούν απλήρωτοι στα μεσοδιαστήματα μεταξύ συμβάσεων και υποχρεώνονται να δουλεύουν πέραν του τακτικού ωραρίου, παρά το ότι η σύμβασή τους προβλέπει πως «δύνανται» και όχι ότι «υποχρεούνται» να ενταχθούν στα εβδομαδιαία προγράμματα εργασίας.

Παλιός εξοπλισμός

Το έργο των τραυματιοφορέων δυσχεραίνει και εξοπλισμός που είναι παλιός: Φθαρμένα φορεία, τροχήλατες καρέκλες και μη λειτουργία βομβητών. Η επικοινωνία κατά τη βάρδια γίνεται μέσω κινητών τηλεφώνων, τα οποία δεν έχουν σήμα σε πολλά σημεία του νοσοκομείου, ειδικά στο υπόγειο.

Επιπλέον η καθυστέρηση στη μεταφορά ασθενών για απεικονιστικές εξετάσεις οδηγεί σε καθυστερημένη διάγνωση και θεραπεία.

Στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), η αργοπορία στη διακίνηση των ασθενών, αυξάνει τις αναμονές και εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των ασθενών. Το Σωματείο καταγγέλλει ότι διοικήσεις και Υπουργείο διατηρούν διαχρονικά τις ελλείψεις σε αυτή τη βασική κατηγορία υγειονομικών, επιδιώκοντας «να περιορίσουν το κόστος και να μεταφέρουν μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των νοσοκομείων στους ασθενείς», όπως αναφέρει το σωματείο.

Τι ζητάνε οι εργαζόμενοι

• Άμεσες προσλήψεις μόνιμων τραυματιοφορέων στο ΠΑΓΝΗ, ώστε να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.

• Μονιμοποίηση των συμβασιούχων τραυματιοφορέων.

• Ένταξη τραυματιοφορέων στα ΒΑΕ

• Λειτουργία συστήματος ασφαλούς μεταφοράς δειγμάτων από τις κλινικές στα εργαστήρια

• Επαναλειτουργία βομβητών εργαζομένων νοσοκομείου

Επίσης ζητούν να δοθούν τα χρωστούμενα ρεπό και άδειες στους μεταφορείς και να εξασφαλιστεί η χορήγηση καλοκαιρινής ανάπαυσης τριών εβδομάδων.

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