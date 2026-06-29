Γεωργιάδης για τα απογευματινά δωρεάν χειρουργεία: «Η λίστα μειώθηκε κατά 98%. Εάν είχε αποτύχει το πρόγραμμα δεν θα μας πλήρωνε το Ταμείο Ανάκαμψης»

Tο πρόγραμμα δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης υπερασπίστηκε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Απαντώντας σε σχόλια και ρεπορτάζ που εκτιμούσαν ότι το πρόγραμμα απέτυχε, ο υπουργός ανέφερε ότι πριν από δυο χρόνια, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα η λίστα αναμονής των ψυχρών χειρουργείων (π.χ. καταρράκτης, αρθροπλαστική ισχίου), ήταν 90.000 τα οποία περίμεναν από το 2017, ενώ σήμερα είναι 7.000 περιστατικά όλα του 2026, με αναμονή τεσσάρων μηνών. Αυτό σημαίνει ότι η λίστα αναμονής μέσα σε δύο χρόνια από την έναρξη του προγράμματος μειώθηκε κατά 98%, σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, που επισήμανε ότι είμαστε σε καλύτερη κατάσταση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Αναλυτικά, σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας που συμμετείχαν ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους και η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο υπουργός χαρακτήρισε «θρίαμβο» την επιτυχία του προγράμματος, καθώς ο στόχος ήταν να μειωθεί η λίστα αναμονής των περιστατικών που περίμεναν πάνω από 4 μήνες για να μπουν στο χειρουργείο και αυτός ο στόχος επετεύχθη. «Γι΄αυτό άλλωστε και μας πληρώνει το Ταμείο Ανάκαμψης» όπως ξεκαθάρισε.

Η παρεξήγηση

Πάντως ο κ. Γεωργιάδης παραδέχτηκε ότι αρχικά είχαν ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθούν 50.000 χειρουργεία στην συνέχεια μειωθήκαν στα 33.000 και μετά στα 30.000 ενώ στην πραγματικότητα έγιναν πάνω από 20.000 χειρουργεία. Μάλιστα όπως είπε, «εκεί έγινε και η παρεξήγηση. Τελικά έγιναν πάνω από 26.000, αλλά προσφέραμε λύση σε 66.000 ασθενείς και τελικά δεν υπήρχαν άλλοι ασθενείς γιατί ήδη κάποιοι εξυπηρετήθηκαν στο πρωινό ωράριο».

Αναλυτικά στην αρχή του μέτρου, είχαν προϋπολογιστεί 50.000 επεμβάσεις, αλλά έγιναν τελικά 26.845 δωρεάν απογευματινά χειρουργεία με συνολικό κόστος 41 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία το 78% διενεργήθηκαν στο ΕΣΥ και μόλις 22% σε ιδιωτικές κλινικές. Όπως ανέφερε, περίπου 36 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στο ΕΣΥ και τα υπόλοιπα διατέθηκαν για χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Πώς μειώθηκε η λίστα

Όμως ο βασικός λόγος για τον μειωμένο αριθμό των απογευματινών δωρεάν χειρουργείων ήταν η εκτόξευση των πρωινών χειρουργείων όπου ουσιαστικά απορροφήσαν τη λίστα των περιστατικών που είχαν τεράστιες αναμονές όπως εξήγησε ο υπουργός: «Υπήρξε συνολική αύξηση στα χειρουργεία, καθώς έγιναν 525.000 στην πρωινή λειτουργία του ΕΣΥ, ενώ ήταν κάτω από 400.000».

Σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη χάρη στα απογευματινά χειρουργεία η Ελλάδα έχει σήμερα μικρότερους χώρους αναμονής από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Μικρότερες αναμονές και από την Ε.Ε.

Όπως εξήγησε ο κ. Θεμιστοκλέους η αναμονή για επέμβαση καταρράκτη στην Ελλάδα ανέρχεται σε 6 εβδομάδες, ενώ σε χώρες του ΟΟΣΑ οι αναμονές ξεπερνούν τους 6 – 7 μήνες όπως στην Πολωνία και Σλοβενία.

Η αναμονή για αρθροπλαστική ισχίου ανέρχεται σε 11 εβδομάδες στη χώρα μας, ενώ σε χώρες του ΟΟΣΑ οι αναμονές ξεπερνούν τους 10 -13 ή και 20 μήνες (πχ. Πολωνία και Σλοβενία).

Σημείωσε πως τα περιστατικά που είναι σήμερα στη λίστα αναμονής είναι κάτω από έξι μήνες και προανήγγειλε, πως μετά το τέλος του προγράμματος η ζήτηση θα καλυφθεί με μετακινήσεις ραντεβού σε άλλα νοσοκομεία με μικρότερες λίστες αναμονής.

«Ήδη αυτό γίνεται. Εάν για παράδειγμα ένας που θέλει να κάνει καταρράκτη στον Ευαγγελισμό με πάνω από 4 μήνες αναμονή θα τον μετακινήσουμε σε άλλη λίστα άλλου νοσοκομείου με μικρότερη αναμονή» είπε ο υπουργός. Μάλιστα δεν απέκλεισε το γεγονός μέχρι τις εκλογές του 2027 να έχει μηδενιστεί η λίστα.

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