Το Μουντιάλ… παχαίνει: Γιατί οι αγώνες μας κάνουν να τρώμε περισσότερο, να πίνουμε και να κολλάμε στον καναπέ

Για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Παρέες στο σπίτι, πίτσες, σουβλάκια, πατατάκια, μπύρες, αναψυκτικά και πολύωρη παρακολούθηση μπροστά στην τηλεόραση συνθέτουν μια εικόνα που επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε μεγάλη διοργάνωση.

Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο αν αυτή η συνήθεια είναι διαδεδομένη, αλλά αν επιβεβαιώνεται και από την επιστήμη.

Η προφανής απάντηση είναι ότι το Μουντιάλ δεν «παχαίνει» από μόνο του. Ωστόσο, οι συνήθειες που δημιουργεί γύρω από τη θέαση των αγώνων φαίνεται πως οδηγούν πολλούς ανθρώπους σε περισσότερες θερμίδες, περισσότερο αλκοόλ και αισθητά λιγότερη κίνηση. Τους αρκεί να απολαμβάνουν άλλους να… κινούνται και να βάζουν γκολ!

Όταν αρχίζει ο αγώνας, αρχίζουν και τα… σνακ

Ερευνητές στις Ηνωμένες Πολιτείες ανέλυσαν στοιχεία από εκατομμύρια αγορές καταναλωτών, εξετάζοντας τι συμβαίνει όταν αγωνίζονται ομάδες του NFL.

Το συμπέρασμα ήταν εντυπωσιακό: κατά τη διάρκεια των αγώνων αυξάνεται η κατανάλωση πρόχειρων σνακ, όχι μόνο επειδή περισσότεροι άνθρωποι ανοίγουν ένα σακουλάκι πατατάκια ή παραγγέλνουν φαγητό, αλλά και επειδή καταναλώνουν μεγαλύτερες ποσότητες από το συνηθισμένο.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αύξηση αυτή οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων, όπως είναι η ένταση του αγώνα, η συνήθεια να συνοδεύεται η παρακολούθηση με φαγητό, αλλά και η κοινωνική διάσταση της εμπειρίας, αφού οι αγώνες συχνά παρακολουθούνται με φίλους ή συγγενείς.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι εταιρείες delivery και τα καταστήματα τροφίμων καταγράφουν παραδοσιακά αυξημένη ζήτηση στις ημέρες μεγάλων αγώνων, ενώ οι πίτσες, τα burgers, τα τηγανητά και τα αλμυρά σνακ βρίσκονται σχεδόν πάντα στην κορυφή των παραγγελιών.

Το άγχος του φιλάθλου οδηγεί στο «συναισθηματικό φαγητό»

Η ψυχολογία παίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Μελέτες δείχνουν ότι οι φανατικοί φίλαθλοι εμφανίζουν αυξημένη τάση για αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «συναισθηματική κατανάλωση τροφής».

Με απλά λόγια, η ένταση, η αγωνία ή ακόμη και η απογοήτευση από ένα αποτέλεσμα οδηγούν αρκετούς ανθρώπους να καταναλώσουν περισσότερες θερμίδες από όσες πραγματικά χρειάζονται. Σε ορισμένες έρευνες διαπιστώθηκε μάλιστα ότι μετά από ήττες της αγαπημένης τους ομάδας αρκετοί φίλαθλοι στρέφονται συχνότερα σε τρόφιμα πλούσια σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη.

Παράλληλα, το αλκοόλ αποτελεί σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής εμπειρίας για πολλούς θεατές. Έρευνες έχουν καταγράψει σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών κατά τη διάρκεια αθλητικών μεταδόσεων, ενώ ειδικοί προειδοποιούν ότι όταν οι αγώνες διεξάγονται μέσα στο καλοκαίρι, ο συνδυασμός μπύρας, υψηλών θερμοκρασιών και πολύωρης έκθεσης στη ζέστη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Οι διαφημίσεις που βλέπουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Υπάρχει όμως και ένας λιγότερο προφανής παράγοντας.

Αναλύσεις τηλεοπτικών μεταδόσεων προηγούμενων Παγκοσμίων Κυπέλλων έδειξαν ότι οι τηλεθεατές εκτίθενται συνεχώς σε διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών και τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλάτι και ζάχαρη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι αυτή η συνεχής έκθεση μπορεί να επηρεάζει –έστω και υποσυνείδητα– τις διατροφικές επιλογές των θεατών, ενισχύοντας την επιθυμία για σνακ και αναψυκτικά την ώρα του αγώνα.

Το μεγάλο παράδοξο του ποδοσφαίρου

Ίσως η μεγαλύτερη ειρωνεία είναι ότι το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη δεν μας παρακινεί απαραίτητα να αθληθούμε περισσότερο. Αντίθετα, για αρκετές εβδομάδες, πολλοί άνθρωποι περνούν περισσότερες ώρες καθισμένοι στον καναπέ από οποιαδήποτε άλλη περίοδο του χρόνου.

Οι ειδικοί, πάντως, διευκρινίζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι η παρακολούθηση του ποδοσφαίρου, αλλά οι συνήθειες που τη συνοδεύουν. Ένα γεύμα αντί για συνεχές τσιμπολόγημα, μέτρο στην κατανάλωση αλκοόλ και λίγη σωματική δραστηριότητα πριν ή μετά τον αγώνα αρκούν για να μετατρέψουν τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή σε μια εμπειρία που δεν θα αφήσει… ενθύμιο στη ζυγαριά.

Γιατί τελικά, το Μουντιάλ δεν προσθέτει κιλά από μόνο του. Τα προσθέτουν οι συνήθειες που αποκτούμε όσο παρακολουθούμε τους αγώνες. Και αυτές, όπως δείχνει η επιστήμη, είναι πολύ πιο ισχυρές απ’ όσο νομίζουμε.

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