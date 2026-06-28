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28.06.2026 22:56

Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στον Πειραιά με 8,39μ. (video)

28.06.2026 22:56
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Αλλη μία εξαιρετική εμφάνιση στην καλοκαιρινή σεζόν του στίβου έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου.

Αυτή τη φορά στο μίτινγκ Piraeus Street Long Jump που στήθηκε και φέτος μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι επικράτησε με άλμα στα 8,39μ., επίδοση που σημείωσε στην 6η προσπάθειά του στον αγώνα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με 7,92μ. για να ακολουθήσουν άλματα στα 8,19μ., 8,11μ., 8,36μ. και 8,39μ. (δεν έκανε το 5ο άλμα).

Στην δεύτερη θέση κατετάγη ο Τζεράια Ντέιβις που στο 5ο του άλμα έφτασε τα 8.21μ., ενώ τρίτος ήταν ο Λούβο Μανιόγκα που έφτασε στα 8,15μ., αφήνοντας στην 4η θέση τον Γκέιλ που είχε 8,10μ. όσο και ο Φλάτνες που έμεινε 5ος.

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