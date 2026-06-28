Κυρίαρχος ο Τεντόγλου στον Πειραιά με 8,39μ. (video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αλλη μία εξαιρετική εμφάνιση στην καλοκαιρινή σεζόν του στίβου έκανε ο Μίλτος Τεντόγλου.
Αυτή τη φορά στο μίτινγκ Piraeus Street Long Jump που στήθηκε και φέτος μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Ο αθλητής του Γιώργου Πομάσκι επικράτησε με άλμα στα 8,39μ., επίδοση που σημείωσε στην 6η προσπάθειά του στον αγώνα.
Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με 7,92μ. για να ακολουθήσουν άλματα στα 8,19μ., 8,11μ., 8,36μ. και 8,39μ. (δεν έκανε το 5ο άλμα).
Στην δεύτερη θέση κατετάγη ο Τζεράια Ντέιβις που στο 5ο του άλμα έφτασε τα 8.21μ., ενώ τρίτος ήταν ο Λούβο Μανιόγκα που έφτασε στα 8,15μ., αφήνοντας στην 4η θέση τον Γκέιλ που είχε 8,10μ. όσο και ο Φλάτνες που έμεινε 5ος.
Διαβάστε επίσης
Ο Απόστολος Τσιτσιπάς απάντησε με αιχμές στον γιο του για τη λήξη της συνεργασίας τους: «Αν σε απέρριψαν, γλίτωσες από το λάθος μέρος»
Μουντιάλ 2026: Η τηλεόραση της Νοτίου Κορέας έβαλε… μπλερ στον προπονητή της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό
Τρίτος με 5,83μ. ο Καραλής στο Παρίσι
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.