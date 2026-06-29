Την έγκριση της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Οι γιατροί αυτοί αναμένεται να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία σε ολόκληρη την επικράτεια, από τα μεγάλα Αστικά Κέντρα Υγείας της Αθήνας έως μικρά ιατρεία σε απομακρυσμένα και μικρά νησιά του Αιγαίου και του Ιουνίου.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική, δομική παρέμβαση στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας. Στόχος είναι η άμεση βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η θωράκιση των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικά οι μόνιμες θέσεις κατανέμονται και στις επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) της χώρας ως εξής:

1η ΥΠΕ: 70 θέσεις

2η ΥΠΕ: 87 θέσεις

3η ΥΠΕ: 48 θέσεις

4η ΥΠΕ: 80 θέσεις

5η ΥΠΕ: 39 θέσεις

6η ΥΠΕ: 82 θέσεις

7η ΥΠΕ: 35 θέσεις

Προκηρύσσονται επίσης 2 θέσεις γιατρών του ΕΣΥ σε φορείς Π.Φ.Υ. νησιών δικαιούχων του επιμίσθιου της δωρεάς του φιλανθρωπικού ιδρύματος «STELIOS PHILANTHROPIC FOUNDATION».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00.

Σε δήλωσή της, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Λίγες ημέρες μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr για την προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για νοσοκομεία, φορείς ψυχικής υγείας αλλά και 42 θέσεων σε μικρά νησιά της χώρας επανερχόμαστε με την πρώτη μας μεγάλη προκήρυξη για το 2026, που αφορά αποκλειστικά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί μια από τις αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητές μας.

Με την έγκριση της προκήρυξης των νέων μόνιμων θέσεων ιατρών, κάνουμε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόσβαση των πολιτών σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Στόχος μας είναι κάθε Κέντρο Υγείας – από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως τις πιο απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της πατρίδας μας – να διαθέτει το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό, ώστε οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς και να λαμβάνουν τη φροντίδα που πραγματικά αξίζουν.»

Σύμφωνα με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας η προσπάθειά της κάλυψης των κενών θέσεων δεν σταματά εδώ. Όπως τόνισε η κυρία Αγαπηδάκη: «Συνεχίζουμε καθημερινά με τη δημιουργία σύγχρονων δομών και στοχευμένες παρεμβάσεις. Σταθερός μας προσανατολισμός παραμένει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και βαθιά ανθρωποκεντρικό δημόσιο σύστημα υγείας, το οποίο υπηρετεί τον άνθρωπο με όρους ποιότητας, ασφάλειας και αξιοπρέπειας».

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