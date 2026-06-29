Πως θα κλείνουμε ραντεβού στα απογευματινά ιατρεία του ΕΣΥ από την 1η Ιουλίου

Αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο οι πολίτες θα προγραμματίζουν τα ραντεβού τους στα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, από την Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026. Συγκεκριμένα το υπουργείο Υγείας θέτει σε εφαρμογή ένα νέο ενιαίο σύστημα κρατήσεων ραντεβού, με στόχο την καλύτερη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Αναλυτικά, όλα τα διαθέσιμα απογευματινά ραντεβού θα αναρτώνται υποχρεωτικά στην ενιαία πλατφόρμα της ΗΔΥΚΑ, ενώ κάθε επίσκεψη θα έχει ελάχιστη διάρκεια 10 λεπτών.

Τα δημόσια νοσοκομεία θα πρέπει να προγραμματίζουν τα ραντεβού τους για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών (120 ημερών), ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν εγκαίρως τη διαθεσιμότητα.

Μέσα από το νέο σύστημα οι πολίτες θα μπορούν να προγραμματίζουν δωρεάν την επίσκεψή τους μέσω:

• της τηλεφωνικής γραμμής 1566

• της εφαρμογής MyHealth

• της ιστοσελίδας finddoctors.gov.gr

Την ίδια ώρα, θα εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα κράτησης μέσω του ίδιου του νοσοκομείου, είτε τηλεφωνικά είτε με φυσική παρουσία, κυρίως για τα άτομα προχωρημένης ηλικίας που δεν είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Και αυτά τα ραντεβού θα καταχωρείται στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα της ΗΔΥΚΑ.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται

Τα απογευματινά ιατρεία λειτουργούν εκτός του τακτικού ωραρίου των νοσοκομείων και εξυπηρετούν περιστατικά που δεν απαιτούν νοσηλεία. Οι πολίτες μπορούν να πραγματοποιούν:

• ιατρικές εξετάσεις από ειδικούς γιατρούς

• διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων

• συνταγογράφηση φαρμάκων και διαγνωστικών εξετάσεων

• έκδοση ιατρικών γνωματεύσεων

• επανεξέταση μετά από νοσηλεία ή χειρουργική επέμβαση

Το κόστος

Οι ασθενείς που επιλέγουν απογευματινό ραντεβού πληρώνουν διαφορετικό ποσό, ανάλογα με το βαθμό του γιατρού που επιθυμούν να απευθυνθούν. Συγκεκριμένα, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

36 ευρώ για Επιμελητή Β’ ή Λέκτορα

48 ευρώ για Επιμελητή Α’ ή Επίκουρο Καθηγητή

60 ευρώ για Διευθυντή ή Αναπληρωτή Καθηγητή

64 ευρώ για Συντονιστή Διευθυντή

72 ευρώ για Καθηγητή

Υπενθυμίζεται ότι τα ασφαλιστικά ταμεία δεν αποζημιώνουν το κόστος της ιατρικής επίσκεψης, όμως καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις και οι ιατρικές πράξεις, εφόσον υπάρχει το απαραίτητο παραπεμπτικό. Σε διαφορετική περίπτωση, ο ασθενής επιβαρύνεται εξ ολοκλήρου με το κόστος.

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