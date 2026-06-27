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27.06.2026 16:52

ΕΚΕΑ – Τσάγκαρη: «Κανείς μόνος του, κάλεσμα σε εθελοντική αιμοδοσία»

27.06.2026 16:52
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«Δυστυχώς οι ανάγκες των συνανθρώπων μας για αίμα, δεν πάνε διακοπές. Πριν όμως εμείς φύγουμε για διακοπές, τον Ιούλιο και μετά τον Σεπτέμβριο, εξαιρετικά χρήσιμο θα είναι να αφιερώσουμε 10 λεπτά από τον χρόνο μας για να δώσουμε λίγο αίμα και να σώσουμε, ο καθένας, τρεις ζωές. Έτσι θα καταπολεμήσουμε την εποχική έλλειψη σε αίμα που παρατηρείται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες».

Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε μέσω του Real Voice η Πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας-ΕΚΕΑ, Έλενα Τσάγκαρη, μιλώντας στην εκπομπή “Real Blonde” της Νατάσας Ράγιου. «Στην Ελλάδα έχουμε ένα εκατομμύριο μεταγγίσεις τον χρόνο, κάθε λεπτό δυο άνθρωποι μεταγγίζονται για πολλούς λόγους, από κατάγματα μέχρι τοκετούς και μεταμοσχεύσεις.

Η τακτική εθελοντική αιμοδοσία φέρνει την επάρκεια», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η εκστρατεία που κάνει το ΕΚΕΑ φέρνει αποτελέσματα, καθώς έχουν ευαισθητοποιηθεί πολλές ηλικιακές ομάδες, κυρίως νέοι από 18 έως 25 χρονών.

Η κυρία Τσάγκαρη έκανε λόγο για τον «εθισμό της αγάπης» μέσω της προσφοράς αίματος και ευχαρίστησε από καρδιάς τα ΜΜΕ γιατί , όπως τόνισε, συμβάλλουν καθοριστικά στην διάδοση του μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας.

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