Στους δρόμους βγαίνουν γονείς παιδιών που παλεύουν με διαταραχές πρόσληψης τροφής: «Δεν έχουμε κλίνες ψυχικής υγείας»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Υγείας έχουν προγραμματίσει οι γονείς των ασθενών με νευρική ανορεξία και άλλες Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής για την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 12.00 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το σύλλογο «Επιστρέφω», οι γονείς και οι φίλοι των πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ), κάνουν έκκληση για τη δημιουργία περισσότερων κλινών στις Δημόσιες Δομές Ψυχικής Υγείας.

Μάλιστα επανειλημμένα έχουν ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, προκειμένου να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα της θεραπείας των πασχόντων από ΔΠΤ και την δραματική έλλειψη πρόληψης.

Το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στη χώρα μας, ανεδείχθη στην ανάλυση 19 ειδικών στην ημερίδα του συλλόγου, τον περασμένο Μάιο. Αναλυτικά, όπως επεσήμαναν οι ειδικοί, μετά την πανδημία του Covid-19, έχει σημειωθεί μια κατακόρυφη αύξηση των περιστατικών. Επίσης έχει μειωθεί το όριο ηλικίας. Η νόσος πλήττει εμφανίζεται ακόμη και σε κορίτσια 8-9 ετών, ενώ καταγράφεται σταθερή άνοδος των ποσοστών και στους νέους άνδρες.

Ακόμη ένα ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι υπάρχουν νέες Μορφές Διαταραχών όπως η ARFID (Διαταραχή Αποφυγής/Περιορισμού της Τροφής) που απειλεί όλο και περισσότερα παιδιά, έφηβους και νέους ανθρώπους.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό και σε κλίνες ψυχικής υγείας

Οι ελλείψεις σε προσωπικό -ιδιαίτερα νοσηλευτικό- και υποδομές έχουν οδηγήσει τη θεραπεία των πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής, σε εξαιρετικά δύσκολη θέση με μεγάλες αναμονές για ψυχοθεραπεία αλλά και νοσηλεία στις ψυχιατρικές κλινικές Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων.

Λόγω αυτών των ελλείψεων:

Η Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο ΑΤΤΙΚΟ δεν μπορεί να κάνει νέες εισαγωγές.

δεν μπορεί να κάνει νέες εισαγωγές. Η Α Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο που επίσης έχει έλλειψη προσωπικού επίκειται να σταματήσει για ένα τουλάχιστον τρίμηνο την εισαγωγή νέων περιστατικών λόγω επισκευών.

που επίσης έχει έλλειψη προσωπικού επίκειται να σταματήσει για ένα τουλάχιστον τρίμηνο την εισαγωγή νέων περιστατικών λόγω επισκευών. Η Ψυχιατρική Κλινική Ψυχογενούς Ανορεξίας του Σισμανογλείου πιέζεται εξαιρετικά με κίνδυνο να σταματήσει και αυτή την εισαγωγή νέων περιστατικών.

πιέζεται εξαιρετικά με κίνδυνο να σταματήσει και αυτή την εισαγωγή νέων περιστατικών. Η κατάργηση της θεραπείας των πασχόντων από ΔΠΤ και της υποστήριξης των Οικογενειών τους από την μεταφερθείσα δομή του 18 ΑΝΩ στον ΕΟΠΑΕ έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά των περιστατικών στο Αιγινήτειο.

Σύμφωνα με τον σύλλογο δεν υπάρχουν εξειδικευμένες Δημόσιες Δομές περίθαλψης των ΔΠΤ, εκτός από την Αττική, με συνέπεια η κατάσταση στην περιφέρεια να είναι τραγική. Ενδεικτικό αυτών των ελλείψεων είναι ότι οι γονείς φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξουν θάνατοι από Ψυχογενή Ανορεξία λόγω έλλειψη νοσηλείας των παιδιών τους.

Η συγκέντρωσή διαμαρτυρίας

«Δεδομένης της αδιαφορίας του Υπουργείου Υγείας είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε παράσταση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 2-7-2026 στις 12 το μεσημέρι.» αναφέρει ο σύλλογος «Επιστρέφω».

Στην παράσταση θα συμμετέχουν αντιπρόσωποι των γιατρών , των θεραπευτών από τις δομές θεραπείας, των εκπαιδευτικών και των γονέων που συμμετείχαν στην Ημερίδα της 21-5-2026 προκειμένου να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα με τα συμπεράσματα της Ημερίδας.

Ο σύλλογος κάνει έκκληση στην Κυβέρνηση, έστω και τώρα να αναλάβει τις ευθύνες της στην Πρόληψη και Θεραπεία των ΔΠΤ, απέναντι στη νέα γενιά κυρίως κοριτσιών αλλά και αγοριών πλέον που ταλανίζονται από το τέρας των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής.

Παράλληλα καλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ελέγξουν την Κυβέρνηση για το θέμα των ΔΠΤ και να συμπαρασταθούν στον αγώνα και την αγωνία των πασχόντων και των οικογενειών τους.

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