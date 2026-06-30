Οι τρυφερές ευχές Κυριάκου στη Μαρέβα για τα γενέθλιά της

Με ανάρτησή του στα social media, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ευχήθηκε στη σύζυγό του, Μαρέβα, για τα γενέθλιά της.

«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου!», έγραψε ο πρωθυπουργός στο Instagram.

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