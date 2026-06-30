Γεωργιάδης: Υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία

Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, όπως έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, είναι η 57χρονη που έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην Κορινθία.

Πρόκειται για γυναίκα η οποία ήταν υποψήφια με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου το 2019 και το 2023 στην Περιφέρεια Κορινθίας όπου ήταν και η μόνη υποψήφια χωρίς φυσικά να εκλεγεί. Μάλιστα, χθες κατά τη σύλληψή της ανέφερε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το MEGA, ότι ήταν υποψήφια βουλευτής και θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027.

«Την φαντάζομαι να μας βρίζει ως “δολοφόνους”, “χούντα” κλπ ακολουθώντας την τοξικότητα της Αρχηγού της και μετά να θέλει να κάψει την Ελλάδα για να βλάψει την Κυβέρνηση. Μιλάμε για κανονική ψυχασθένεια. Εκεί όμως οδηγεί όλη αυτή η καθημερινή τοξικότητα και οι συνεχείς ύβρεις και αμφισβήτηση της Δημοκρατίας μας» συμπληρώνει στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ.

«Θα τους κερδίσουμε πάλι και θα κρατήσουμε την Ελλάδα μαςστην οδό της λογικής» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης

Ο Βασίλης Κικίλιας ξανά στο παρκέ – Τον παρακολούθησαν η Τζένη Μπαλατσινού και ο γιος τους

Το στρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα: Αιχμές Γιαννούλη για την άρνηση της ΕΛΑΣ στις συνεργασίες – Μονόδρομος η κάθοδος

Μιχάλης Κατρίνης: «Η Ελλάδα ακριβότερη χώρα στην ευρωζώνη»