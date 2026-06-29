Ο Βασίλης Κικίλιας ξανά στο παρκέ – Τον παρακολούθησαν η Τζένη Μπαλατσινού και ο γιος τους

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας έβγαλε για λίγο το κουστούμι και φόρεσε ξανά τα αθλητικά του.

Ο υπουργός συμμετείχε μαζί με άλλους παλαίμαχους μπασκετμπολίστες στο Aegean Ball Festival, που διοργανώθηκε στη Σύρο.

Στο κοινό βρίσκονταν η σύζυγος του Τζένη Μπαλατσινού και ο 5 ετών γιος τους Παναγιώτης- Αντώνιος.

«Χθες στη Σύρο άφησα για λίγο την καθημερινότητα στην άκρη. Σε ένα γήπεδο βλέπεις ξανά κάτι πολύ απλό, αλλά πολύ ουσιαστικό: ότι ο αθλητισμός μαθαίνει στα παιδιά αξίες που τα ακολουθούν σε όλη τους τη ζωή. Να προσπαθούν. Να συνεργάζονται. Να εμπιστεύονται τον διπλανό τους. Να σηκώνονται όταν πέφτουν και να συνεχίζουν.

Με τον Γιώργο, τον Δημήτρη, τον Φραγκίσκο, τον Θοδωρή και όλους τους υπόλοιπους, είδαμε παιδιά κάθε ηλικίας να γεμίζουν το γήπεδο με ενέργεια και χαμόγελα. Να παίζουν, να τρέχουν, να ζητούν αυτόγραφα, να ζουν τη χαρά του αθλητισμού μακριά από τις οθόνες ενός κινητού. Αυτές είναι εικόνες που μας θυμίζουν γιατί αξίζει να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν στα παιδιά πρότυπα, χώρο και κίνητρο.

Συγχαρητήρια στον Γιώργο Πρίντεζη για αυτό που έχει χτίσει στη Σύρο. Γιατί ο αθλητισμός, όταν γίνεται με αγάπη, συνέπεια και προσφορά, είναι μάθημα ζωής», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Κικίλιας.

Διαβάστε επίσης

Το στρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα: Αιχμές Γιαννούλη για την άρνηση της ΕΛΑΣ στις συνεργασίες – Μονόδρομος η κάθοδος

Μιχάλης Κατρίνης: «Η Ελλάδα ακριβότερη χώρα στην ευρωζώνη»

Δημοκράτες: Νέος αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου ο Αναστάσιος Σεφεριάδης