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29.06.2026 15:24

Μιχάλης Κατρίνης: «Η Ελλάδα ακριβότερη χώρα στην ευρωζώνη» 

29.06.2026 15:24
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«Τον Ιούλιο του 2025 και ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη απόκλιση από την ευρωζώνη, η κυβέρνηση κατήργησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση τιμών σε 7.500 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ» τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε με έμφαση, την ημέρα μάλιστα που η κυβέρνηση δηλώνει πως θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, πως «η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ακριβότερη παντού σε σχέση με την ευρωζώνη. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση. Η μεσαία τάξη πληρώνει την αδράνεια της κυβέρνησης».

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