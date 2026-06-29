Μιχάλης Κατρίνης: «Η Ελλάδα ακριβότερη χώρα στην ευρωζώνη» 

«Τον Ιούλιο του 2025 και ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη απόκλιση από την ευρωζώνη, η κυβέρνηση κατήργησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση τιμών σε 7.500 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ» τόνισε ο Μιχάλης Κατρίνης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σημείωσε με έμφαση, την ημέρα μάλιστα που η κυβέρνηση δηλώνει πως θα υπάρξουν μειώσεις τιμών, πως «η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ακριβότερη παντού σε σχέση με την ευρωζώνη. Η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για κάθε οικογένεια και κάθε επιχείρηση. Η μεσαία τάξη πληρώνει την αδράνεια της κυβέρνησης».

Τον Ιούλιο του 2025 και ενώ ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη απόκλιση από την ευρωζώνη, η κυβέρνηση κατήργησε το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.



❗️Αποτέλεσμα;

👉Αύξηση τιμών σε 7.500 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.



📍Σήμερα:



1️⃣Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι… pic.twitter.com/UT0gml2VwP — Μιχάλης Κατρίνης (@michaelkatrinis) June 29, 2026

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