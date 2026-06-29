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29.06.2026 13:55

Απόλυτο άδειασμα Μαρινάκη στον Φεύγα: Δεν εκφράζει τη ΝΔ, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση

29.06.2026 13:55
marinakis_fevgas

Πιο μεγάλο άδειασμα από αυτό που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στον γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλη Φεύγα, δύσκολα μπορεί να γίνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο Β. Φεύγας, με επιστολή του προς τον πρωθυπουργό και πρόεδρο της ΝΔ, Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητούσε αλλαγή πολιτικής του κυβερνώντος κόμματος, προτείνοντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, ελαφρύνσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ.

Μάλιστα, το στέλεχος της ΝΔ δήλωσε στο ΟΡΕΝ η επιστολή του «έχει μια διάθεση δημιουργικής προσέγγισης κάποιων θεμάτων» και στόχο «να δούμε δημιουργικά κάποια ζητήματα που έχουν πληγώσει όχι μόνο ένα τμήμα της ΝΔ αλλά και της κοινωνίας. […] Δεν είναι όλα άσπρο ή μαύρο στην πολιτική».

Βέβαια, αναφερόμενος στην πρόταση για επιστροφή Σαμαρά, τόνισε ότι «δεν θα μπορούσα ποτέ να απαιτήσω από τον πρωθυπουργό να κάνει κάτι», ενώ για τον νόμο για την ισότητα στο γάμο ισχυρίστηκε ότι «ένα τμήμα των ψηφοφόρων θεωρεί ότι δεν εκφράστηκαν οι προβληματισμοί τους».

«Δεν θεωρώ ότι είμαι εκτός γραμμής, εκφράζω μια μερίδα ψηφοφόρων», είπε ενώ διέψευσε σενάρια περί προσέγγισής του με τον Α. Σαμαρά. «Αυτά είναι σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όποιος ξέρει τη δική μου διαδρομή και τη σχέση μου με τον πρωθυπουργό, καταλαβαίνει», είπε

Σχολιάζοντας στο briefing, ο Π. Μαρινάκης δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «σε καμία περίπτωση δεν εκφράζει μια επιστολή του κ. Φεύγα τη ΝΔ. Δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό της κυβέρνησης. Δεν είναι κάτι άξιο σχολιασμού», ενώ ερωτηθείς αν ο Β. Φεύγας παραμένει γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας περιορίστηκε να πει ότι δεν γνωρίζει κάτι διαφορετικό.

Οι πληροφορίες, πάντως, αναφέρουν ότι η επιστολή Φεύγα έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση, καθώς από τη μία ζητά να πάρει πίσω μια νομοθετική πρωτοβουλία που θεωρήθηκε ότι ενισχυτική του κεντρώου προφίλ της, και από την άλλη, ζητά την επιστροφή στο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, μετά από μια διαγραφή υπό πολύ έντονες συνθήκες και με τον Α. Σαμαρά να συνεχίζει την κριτική του.

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