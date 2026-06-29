Το στρίβει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα: Αιχμές Γιαννούλη για την άρνηση της ΕΛΑΣ στις συνεργασίες – Μονόδρομος η κάθοδος

Οι σχέσεις του Αλέξη Τσίπρα με τους πρώην συντρόφους του στον ΣΥΡΙΖΑ γίνονται όλο και χειρότερες. Αυτό το ήξερε ο ίδιος ο Τσίπρας, αλλά τώρα το αντιλαμβάνονται και οι άλλοι στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ακόμα και ο προσεκτικός γενικά εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης τις άφησε τις αιχμές του: «Η κατηγορηματική άρνηση της ΕΛΑΣ για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική και έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με την απλή αναλογική» είπε χαρακτηριστικά.

Προσθέτοντας πως «μια ευρύτερη προοδευτική συμπαράταξη, με σεβασμό στην αυτοτέλεια κάθε πολιτικού φορέα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερο εκλογικό αποτέλεσμα και μεγαλύτερες πιθανότητες πολιτικής αλλαγής».

Μάλιστα έριξε και μπηχτή για τα γκάλοπ: «Τα κόμματα κρίνονται από τους πολίτες και όχι από τις δημοσκοπήσεις. Τα σημερινά ποσοστά δεν προδικάζουν το εκλογικό αποτέλεσμα» σημείωσε και πρόσθεσε ότι «αν θα κατέβουμε ή όχι στις εκλογές θα το αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Προσωπική μου άποψη είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα η κάθοδος στις εκλογές είναι μονόδρομος».

«Η άρνηση της ΕΛΑΣ για συνεργασίες δεν υπηρετεί τον στόχο της πολιτικής αλλαγής»



♦️Η κατηγορηματική άρνηση της ΕΛΑΣ για κάθε προεκλογική συνεργασία είναι υπερβολική και έρχεται σε αντίθεση με τη λογική των προοδευτικών συνεργασιών που είχε υποστηρίξει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με… pic.twitter.com/7tNmWYicgd — Χρήστος Γιαννούλης (@giannoulis21) June 29, 2026

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοίνωσε Πολιτικό Συμβούλιο στην Ελπίδα για Δημοκρατία – Γρατσία, Αυγερινός, Χατζηαντωνίου στη σύνθεση

Απόλυτο άδειασμα Μαρινάκη στον Φεύγα: Δεν εκφράζει τη ΝΔ, δεν την αξιολογούμε ως σοβαρή κίνηση

Η Νέα Αριστερά υπέβαλε μήνυση κατά του Βελόπουλου για υποκίνηση βίας – Είχε πει πως θα βούλιαζε βάρκα με μετανάστες