Δυστοπικό το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ – Φέρνει περισσότερες ανεμογεννήτριες και αύξηση κόστους παραγωγής ενέργειας

Σοβαρές επιπτώσεις για την ελληνική οικονομία και τους καταναλωτές επιφέρει το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, επεσήμαναν μετ’ επιτάσεως οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ (Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας) κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησής τους με δημοσιογράφους.

Οι εκπρόσωποι της Ένωσης εστίασαν στην κυβερνητική επιλογή για οριζόντιο αποκλεισμό των αιολικών πάρκων από το 61% της επικράτειας της χώρας και μάλιστα ακόμα και από τις περιοχές που έχουν το πιο ισχυρό αιολικό δυναμικό, αποκαλύπτοντας ότι η επιλογή αυτή στην πράξη συνεπάγεται την αύξηση κατά 29% στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην ηπειρωτική χώρα.

Όπως εξηγεί η ΕΛΕΤΑΕΝ, «ο αποκλεισμός νέων αιολικών πάρκων από το 61% της επικράτειας περιλαμβάνει τις πιο ανεμώδεις περιοχές της χώρας. Έτσι θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και τους καταναλωτές, αφού εκτιμάται ότι μειώνει κατά 29% την μέση παραγωγικότητα των νέων αιολικών πάρκων στην ηπειρωτική χώρα».

Η κυβερνητική αυτή επιλογή, σύμφωνα με την ΕΛΕΤΑΕΝ έχει τα εξής δυστοπικά αποτελέσματα:

αυξάνει κατά 27% το μέσο κόστος παραγωγής ενέργειας από τα νέα αιολικά πάρκα στην ηπειρωτική χώρα,

ενέργειας από τα νέα αιολικά πάρκα στην ηπειρωτική χώρα, Απαιτεί 29% περισσότερες τυπικές νέες ανεμογεννήτριες σε σχέση με όσες θα αρκούσαν χωρίς τους νέους περιορισμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αναλόγως, θα απαιτηθούν περισσότερες επεμβάσεις στο χώρο για τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Ένωσης εάν δεν επιβληθούν οι αυστηροί και οριζόντιοι αποκλεισμοί «η μέση ενεργειακή παραγωγικότητα των νέων αιολικών πάρκων στην ηπειρωτική Ελλάδα, εκτιμάται ότι θα ήταν αυξημένη κατά 29%».

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ αναφέρθηκαν αναλυτικά στην ανάγκη, πριν από οποιαδήποτε απόφαση, το ΥΠΕΝ να εκπονήσει μια αναλυτική, ακριβή και ανεξάρτητη εκτίμηση των ποσοτικών επιπτώσεων που θα έχουν οι νέοι περιορισμοί σε κρίσιμες παραμέτρους όπως είναι οι λογαριασμοί ρεύματος, η ενεργειακή ανεξαρτησία, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ( CO 2 ).

Παράλληλα, εκτός από τις δραστικές αλλαγές στο Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ ζητά από την κυβέρνηση να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει:

-Ουσιαστική και όχι απλά προσχηματική, εφαρμογή της αδειοδοτικής νομοθεσίας από τις γνωμοδοτούσες υπηρεσίες. Το κεντρικό κράτος πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του, να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας και να ενσωματώσει πλήρως την ευρωπαϊκή Οδηγία για τις ΑΠΕ στην εθνική έννομη τάξη. Μέρος αυτής της παρέμβασης αποτελεί και η διόρθωση του σχεδίου ΕΧΠ.

–Αποκατάσταση της τεχνολογικής ισορροπίας στο ενεργειακό μείγμα, που έχει διαταραχθεί. Για αυτό χρειάζεται μεγάλη αύξηση της αιολικής ενέργειας στο μείγμα.

-Προώθηση με απλές διαδικασίες της ριζικής ανανέωσης (repowering) των παλαιών αιολικών πάρκων, ώστε να συνεχίσει με βέλτιστο τρόπο η αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού στις θέσεις αυτές.

–Νέο σχήμα διαγωνισμών για νέα αιολικά πάρκα με σαφές και προ-ανακοινωμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα έτη.

-Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας ώστε, σε συνδυασμό με την αναγκαία, μεγάλη αύξηση αιολικής ενέργειας, να συνεχισθεί η ενεργειακή μετάβαση με μειωμένες περικοπές ενέργειας.

-Αντιμετώπιση των καθυστερήσεων και θεσμικών εκκρεμοτήτων για την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Συνδυασμός της, με μια σύγχρονη βιομηχανική πολιτική και πολιτική καινοτομίας ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη για τη χώρα.

Αντιμετώπιση των fakenews

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΕΤΑΕΝ έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση γύρω από τις ΑΠΕ, επισημαίνοντας ότι δεν αποτελεί μόνο πρόβλημα του ενεργειακού κλάδου, αλλά ευρύτερο ζήτημα της κοινωνίας.

Το διακύβευμα για φθηνή, καθαρή ενέργεια και ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια είναι πολύ σπουδαίο για την Ελλάδα, τόνισαν και απαιτεί πιο ενεργές πρωτοβουλίες από την Πολιτεία για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, όπως δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης της κριτικής ικανότητας από μικρή ηλικία.

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