Δώρο άδωρο η τροπολογία ΥΠΕΝ για τα φωτοβολταϊκά

Μόλις ανακοινώθηκε ότι θα πληρώνονται οι παραγωγοί για τις μηδενικές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας, εκτοξεύτηκαν οι αρνητικές τιμές που δεν αποζημιώνονται.

Και είναι αυτή η εξέλιξη που προβληματίζει ιδιαίτερα τον Σύνδεσμο Μικρομεσαίων Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ), που ζητά ευθέως να διερευνηθεί το θέμα από τις αρμόδιες αρχές ενώ συνεχίζει και τις δικαστικές διεκδικήσεις.

Οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά επισημαίνουν ότι το πρόβλημα με την αύξηση των αρνητικών τιμών συνέπεσε χρονικά με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για την τροπολογία που λύνει το θέμα των μηδενικών τιμών.

Ο ΣΥΦΩΕΛ, σημειώνει ότι «από τις 6 Ιουνίου 2026, αμέσως μετά την ανακοίνωση της ρύθμισης του ΥΠΕΝ, άρχισαν να καταγράφονται συνεχόμενες αρνητικές τιμές της τάξης του -0,01 ευρώ, αντί των μηδενικών τιμών που έως τότε κυριαρχούσαν στην αγορά, γεγονός που –όπως αναφέρει– χρήζει διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές».

Η τροπολογία του ΥΠΕΝ προβλέπει ότι οι παραγωγοί ΑΠΕ με λειτουργική ενίσχυση, στις μηδενικές χονδρεμπορικές τιμές θα αποζημιώνονται. Αντίθετα, δεν υπάρχει οικονομική κάλυψη από την πρώτη κιόλας ώρα όταν ένα επεισόδιο αρνητικών τιμών υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες ώρες.

Έτσι, ο ΣΥΦΩΕΛ και μπροστά στο φαινόμενο της εκτόξευσης των αρνητικών τιμών ζητά νέα παρέμβαση από το ΥΠΕΝ καθώς χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη πρόβλεψη ως δομικό σφάλμα σχεδιασμού που πλήττει κυρίως τους παραγωγούς που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης.

Ο Σύνδεσμος ζητά από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να προχωρήσει άμεσα σε τρεις βασικές παρεμβάσεις και συγκεκριμένα:

1] Διόρθωση του κανόνα των δύο ωρών: σε κάθε επεισόδιο αρνητικών τιμών, ανεξαρτήτως συνολικής διάρκειας, να διασφαλίζεται η αποζημίωση των δύο πρώτων ωρών. Η κάλυψη δεν μπορεί να μηδενίζεται τη στιγμή που η ζημία του παραγωγού είναι στο μέγιστό της. Στόχος είναι η σταδιακή επέκταση της κάλυψης παράλληλα με την ανάπτυξη της αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας.

2] Εφαρμογή της αποζημίωσης περικοπών παραγωγής που επιβάλλει ο διαχειριστής δικτύου, βάσει του άρθρου 13 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Η υποχρέωση αυτή είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη μέλη και η Ελλάδα οφείλει να την εναρμονίσει στην εθνική της νομοθεσία χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση.

3] Άμεση αδειοδότηση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάσει του άρθρου 11Β του Ν. 4951/2022 — διάταξη νομοθετημένη εδώ και τέσσερα χρόνια που δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η ενσωμάτωση αποθήκευσης στα υφιστάμενα πάρκα αποτελεί τη μόνη διαρθρωτική απάντηση στο πρόβλημα, με ταυτόχρονο όφελος για τον καταναλωτή μέσω σταθεροποίησης της αγοράς.

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