ΕΛΕΤΑΕΝ: «Μαύρο» στο ΥΠΕΝ για την απαγόρευση αιολικών στο 61% της έκτασης της χώρας – Αυξάνει το κόστος ενέργειας

Με έναν χάρτη που αποτυπώνει τις περιοχές που απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων απαντά η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας σε κυβέρνηση και ΥΠΕΝ για το Ειδικό Χωροταξικό για τις ΑΠΕ, που δημιουργεί ζώνη αποκλεισμού για τα αιολικά στο 61% της επικράτειας της χώρας.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ, χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στην κριτική της, καθώς θεωρεί ότι το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ είναι αποτέλεσμα ελλιπούς γνώσης της τεχνολογίας και της αιολικής ενέργειας.

Όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί αιολικής ενέργειας, «το βασικό πολιτικό πρόβλημα είναι οι υπερβολικοί οριζόντιοι αποκλεισμοί ενάντια στην αιολική ενέργεια: αδίκως και χωρίς τεκμηρίωση».

Παράλληλα, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου σημειώνοντας ότι η απαγόρευση αιολικών στο 61% της χώρας ισοδυναμεί με αύξηση του κόστους ενέργειας, καθώς συμπεριλαμβάνονται στην απαγόρευση ακόμα και οι περιοχές της χώρας με το πιο ισχυρό αιολικό δυναμικό.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ δεν περιορίζεται στη διατύπωση της κριτικής της στη δημόσια διαβούλευση αλλά με επιστολή της ενημέρωσε και τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην επιστολή: «Το προτεινόμενο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εγείρει σοβαρούς προβληματισμούς ως προς τη συμβατότητά του με βασικές διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 16στ της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας — RED III».

«Ελλιπής γνώση»

Η Ένωση, που εκπροσωπεί το σύνολο των παραγωγών πράσινης ενέργειας από αιολικά και στην οποία συμμετέχουν ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, επισημαίνει ότι «η συνολική αξιολόγηση για το σχέδιο του ΕΧΠ ΑΠΕ που τέθηκε σε διαβούλευση είναι αρνητική».

Και δεν στέκεται μόνο σε αυτό καθώς χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα κατά της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, αναφέροντας εμμέσως πλην σαφέστατα ότι το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ είναι αποτέλεσμα ημιμάθειας.

«Το σχέδιο περιέχει τεχνικά προβλήματα, ασάφειες και θέματα εφαρμογής, ορισμένα από τα οποία φαίνεται να οφείλονται σε ελλιπή γνώση της τεχνολογίας και της επιστήμης της αιολικής ενέργειας», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην κριτική της ΕΛΕΤΑΕΝ.

Οι επιπτώσεις στους καταναλωτές

Οι παραγωγοί αιολικής ενέργειας επικρίνουν το ΥΠΕΝ, καθώς ενώ το Χωροταξικό για τις ΑΠΕ βρισκόταν επί πολλά χρόνια υπό επεξεργασία, δεν περιέχει αναφορά στις επιπτώσεις που επιφέρει.

«Δεδομένων των πολλών ετών που αφιερώθηκαν στην εκπόνησή του, αυτή η έλλειψη είναι ανεξήγητη», σημειώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ και επισημαίνει τις τρεις καίριες συνέπειες που θα έχει η εφαρμογή του για τους πολίτες και συνολικά για τη χώρα. Συγκεκριμένα:

– Αύξηση στο κόστος ενέργειας. Η μη αξιοποίηση των πιο αποδοτικών αιολικά περιοχών της χώρας, ισοδυναμεί με μεγάλη μείωση παραγωγής της πιο φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας. Το έλλειμα θα καλυφθεί με ακριβότερη ενέργεια.

– Αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης. Το έλλειμα αιολικής παραγωγής θα οδηγήσει σε αύξηση εισαγωγών φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

–Αύξηση της απόκλισης από το στόχο μείωσης των εκπομπών. Το 2025 οι εκπομπές CO2 από την ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλάδα ήταν 55% αυξημένες σε σχέση με το στόχο ΕΣΕΚ. Το πρόβλημα θα συνεχιστεί και θα ενταθεί, εξαιτίας του ελλείματος αιολικής ενέργειας που θα προκαλέσει το νέο ΕΧΠ.

Οριζόντιος αποκλεισμός κόντρα στην ευρωπαϊκή νομοθεσία

Η Ένωση στην κριτική της στη δημόσια διαβούλευση σημειώνει ότι οι προβλέψεις του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ αντιβαίνουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και τις έως σήμερα διακηρύξεις της ίδιας της κυβέρνησης.

Ο αποκλεισμός αυτός, με τον τρόπο που επιχειρείται, είναι σε αντίθεση με:

– Την έως πρόσφατα διακηρυγμένη βούληση της πολιτείας για αύξηση της αιολικής ενέργειας στο μείγμα τεχνολογιών,

-Την ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως της Οδηγίας REDIII,

-Την διαπίστωση της πρόσφατης (με ημερομηνία 3.6.2026) έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, ότι η αύξηση του μεριδίου της αιολικής ενέργειας θα ενισχύσει την ευελιξία του ενεργειακού συστήματος

Προβληματικές μεταβατικές διατάξεις

Οι παραγωγοί αιολικής ενέργειας επικρίνουν το ΥΠΕΝ και για τις μεταβατικές διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί στο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα εντοπίζουν τα εξής προβλήματα:

– Οι διατάξεις του σχεδίου δεν είναι επαρκείς και εμπεριέχουν νομικές επιλογές που θα οδηγήσουν εν δυνάμει σε αδικίες.

– Αγνοούν επίσης το γεγονός ότι από τα έργα που καταλαμβάνουν, μόνο ένα μικρό ποσοστό θα υλοποιηθεί εξαιτίας των λοιπών αδειοδοτικών περιορισμών και διοικητικών εμποδίων.

– Ούτε τα έργα με ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) πρέπει να εκλαμβάνεται ότι θα υλοποιηθούν, διότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι σε διαδικασία τροποποίησης και οι υπηρεσίες -όσες δεν ελέγχονται απευθείας από το Υπουργείο Ενέργειας- τα αντιμετωπίζουν ως νέα αιτήματα και πολύ συχνά τα απορρίπτουν, παρόλο που αφορούν βελτιώσεις των υφιστάμενων ΑΕΠΟ!

Αναλυτικά η επιστολή της ΕΛΕΤΑΕΝ στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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