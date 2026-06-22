Κυριακή Μάλαμα: Απεργάζεται η κυβέρνηση σενάρια για πυρηνική χωροθέτηση σε Θράκη και Νότια Εύβοια;

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εξωτερικών κατέθεσε η Κυριακή Μάλαμα, ανεξάρτητη βουλευτής Χαλκιδικής, με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε προκαταρκτική μελέτη χωροθέτησης πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Athlos Energy, σε συνεργασία με την αμερικανική Cambrian Nuclear, ολοκλήρωσε προκαταρκτική μελέτη, στην οποία περιοχές της Θράκης και της Νότιας Εύβοιας εμφανίζονται ως δυνητικά κατάλληλες για περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με την πιθανή εγκατάσταση μεγάλων πυρηνικών σταθμών.

Η βουλευτής επισημαίνει ότι το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει ανοίξει δημόσια τη συζήτηση για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα και ειδικά των μικρών πυρηνικών αντιδραστήρων στο ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα.

Η Κυριακή Μάλαμα τονίζει ότι η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί απλή τεχνική επιλογή, αλλά εγείρει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, σεισμικότητας, χωροθέτησης, περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης πυρηνικών αποβλήτων, πολιτικής προστασίας, κόστους, θεσμικής εποπτείας και κοινωνικής συναίνεσης.

Στην ερώτησή της ζητά από την κυβέρνηση να απαντήσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διερεύνηση για την πιθανή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, αν έχει λάβει γνώση της συγκεκριμένης προκαταρκτικής μελέτης και αν υπάρχει οποιαδήποτε κυβερνητική αξιολόγηση, τεχνική προεργασία ή ενεργειακό σενάριο που να αφορά τη Θράκη, τη Νότια Εύβοια ή άλλες περιοχές της χώρας.

«Καμία συζήτηση για τέτοιου μεγέθους ενεργειακές επιλογές δεν μπορεί να γίνεται χωρίς πλήρη ενημέρωση της Βουλής, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Περιφερειών, των Δήμων, των επιστημονικών φορέων και των πολιτών», υπογραμμίζεται στην ερώτηση.

Η διαφάνεια και η ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών αποτελούν στοιχειώδη δημοκρατική υποχρέωση, ιδίως όταν πρόκειται για επιλογές που μπορούν να επηρεάσουν για δεκαετίες την ασφάλεια, το περιβάλλον, την οικονομία και το μέλλον ολόκληρων περιοχών.

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