Ο παγκόσμιος πλούτος αυξάνεται ραγδαία, αλλά η ανισότητα βαθαίνει – Η θέση της Ελλάδας και τα άνισα κέρδη

Αριθμός ρεκόρ νέων εκατομμυριούχων καταγράφηκε παγκοσμίως το 2025, σύμφωνα με μελέτη της ελβετικής τράπεζας UBS που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο παγκόσμιος πλούτος αυξάνεται ραγδαία, αλλά η ανισότητα βαθαίνει. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της τελευταίας έκθεσης της UBS για τον παγκόσμιο πλούτο με τον ελβετικό οίκο να σημειώνει ότι το 2025 σηματοδότησε μια εξαιρετική χρονιά, με τον προσωπικό πλούτο να αυξάνεται με ρυθμό πάνω από 10%, τον ταχύτερο ρυθμό εδώ και χρόνια.

Τον περασμένο χρόνο, σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ή κατά μέσο όρο 2.600 άτομα «την ημέρα», είδαν την αξία της περιουσίας τους να φτάνει το όριο του ενός εκατομμυρίου δολαρίων, συνδυάζοντας χρηματοοικονομικά τους στοιχεία και ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ελβετικού γίγαντα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

Σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους νέους εκατομμυριούχους βρίσκονται στις ΗΠΑ, σημείωσε η τράπεζα, με περισσότερα από 440.000 επιπλέον άτομα, ακολουθούμενες από την ηπειρωτική Κίνα, την Ιαπωνία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Η UBS δημοσιεύει κάθε χρόνο την “έκθεση για τον παγκόσμιο πλούτο”, με τίτλο “Global wealth report”, η οποία αξιολογεί την εξέλιξη του πλούτου των νοικοκυριών.

Καλύπτει όλα τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά τους στοιχεία (κυρίως ακίνητα), μείον τα χρέη τους. Για να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις μεταξύ χωρών, οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων μετατρέπονται σε δολάρια.

«Το να είσαι εκατομμυριούχος σε δολάρια δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχεις ένα εκατομμύριο στην τράπεζα ή σε επενδυτικό χαρτοφυλάκιο», διευκρινίζει η έκθεση, σημειώνοντας ότι η κύρια κατοικία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο για τα περισσότερα νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία βασίζεται σε δείγμα 56 χωρών, ο ατομικός πλούτος, σε όλα τα επίπεδα περιουσιακών στοιχείων, αυξήθηκε κατά 10,8% το 2025, αυξανόμενος «με τον ταχύτερο ρυθμό μετά το 2017», τόνισε η τράπεζα στο δελτίο τύπου που συνοδεύει τη μελέτη.

Αυτή η αύξηση εξηγείται από «τη δύναμη των χρηματοπιστωτικών αγορών» και «την αύξηση των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων», προσθέτει η UBS, η οποία σημειώνει, ωστόσο, ότι «τα κέρδη ήταν άνισα», «ανάλογα με την περιοχή και τα τμήματα του πλούτου».

«Η ανάπτυξη ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στα τμήματα πλούτου άνω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων», υπογράμμισε UBS.

Η Ελβετία βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης, με μέση καθαρή αξία ανά ενήλικα 910.382 δολάρια, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (696.277 δολάρια) και το Λουξεμβούργο (654.732 δολάρια). Η Γαλλία κατατάσσεται 15η με μέση καθαρή αξία 341.359 δολάρια, πίσω από τη Γερμανία (346.613 δολάρια) αλλά μπροστά από την Ταϊβάν (332.533 δολάρια).

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Για την Ελλάδα τα στοιχεία της UBS δείχνουν ότι ο μέσος πλούτος ανά άτομο (σε δολ. ΗΠΑ) διαμορφώθηκε στα 143.343 κατατάσσοντας την χώρα μας στην 30η θέση.

Στον διάμεσο πλούτο η Ελλάδα είναι 29η με 59.162 και η Γερμανία 30η με 53.485.

Με βάση τέλος τον δείκτη ανισότητας Gini η χώρα μας καταλαμβάνει την 39η θέση στην ανισότητα πλούτου με τον δείκτη στο 0,60. Στην πρώτη θέση είναι τα ΗΑΕ (0,82) και ακολουθούν Ρωσία (0,82) και Νότια Αφρική (0,81). Οι ΗΠΑ είναι στην 6η θέση (0,77). Όσο χαμηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο πιο ισότιμα ​​κατανέμεται ο πλούτος.

Και οι δισεκατομμυριούχοι

Κατά μέσο όρο, ο πλούτος των δισεκατομμυριούχων αυξήθηκε κατά σχεδόν 25% το 2026 σε σχέση με το 2025. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός κρύβει σημαντικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους χωρών, σημειώνει η UBS. Για παράδειγμα, στη Νότια Κορέα και την Ουγγαρία, ο συλλογικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων υπερδιπλασιάστηκε πέρυσι, ενώ στη Χιλή αυξήθηκε κατά σχεδόν 80%. Στην Τσεχική Δημοκρατία και το Μεξικό αυξήθηκε κατά σχεδόν 60%, στη Βραζιλία και στην Ελλάδα κατά περισσότερο από 50%.

Αυτά τα άλματα, όσο ασυνήθιστα κι αν ακούγονται, πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της ισχυρής αύξησης του αριθμού των δισεκατομμυριούχων, αντί της αύξησης της περιουσίας των υφιστάμενων δισεκατομμυριούχων, σημειώνει. Για παράδειγμα, η Νότια Κορέα πήγε από 31 δισεκατομμυριούχους σε 52, ενώ η Ουγγαρία, από τέσσερις δισεκατομμυριούχους σε οκτώ.

Συνολικά, η UBS κατέγραψε 3.302 δισεκατομμυριούχους (σε δολ. ΗΠΑ) φέτος, μια αύξηση 383 ατόμων ή σχεδόν 13,1% σε σχέση με το 2025. Πάνω από χίλιοι από αυτούς διαμένουν στις ΗΠΑ, 562 στην ηπειρωτική Κίνα και 211 στην Ινδία. Ακολουθούν η Γερμανία και η Ρωσία με 193 και 122 αντίστοιχα.

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