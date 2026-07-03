Τέλος εποχής για το μοντέλο που… ανέστησε την Alpine

Η Alpine A110 πέρασε πλέον οριστικά στην ιστορία, καθώς η παραγωγή της ολοκληρώθηκε ύστερα από εννέα χρόνια και 28.701 μονάδες στο εργοστάσιο της Dieppe. Ένα μοντέλο που δεν κυνήγησε ποτέ τους αριθμούς με τον εύκολο τρόπο, αλλά επανέφερε στο σήμερα μια σχεδόν ξεχασμένη σχολή σκέψης: λιγότερο βάρος, μικρότερο αποτύπωμα, περισσότερη αίσθηση.

Όταν παρουσιάστηκε το 2017, η σύγχρονη A110 δεν ήταν απλώς ένα ακόμη σπορ αυτοκίνητο. Ήταν το μοντέλο που ουσιαστικά ανέστησε την Alpine ως μάρκα και της έδωσε ξανά ταυτότητα. Σε μια εποχή που τα περισσότερα αυτοκίνητα γίνονταν μεγαλύτερα, βαρύτερα και ισχυρότερα, η γαλλική πρόταση πήγε κόντρα στο ρεύμα.

Με μόλις 1.103 κιλά και αρχικά 249 ίππους, η A110 δεν είχε ανάγκη από εξωφρενική δύναμη για να εντυπωσιάσει. Το μεγάλο της όπλο ήταν η ισορροπία. Η ελαφριά κατασκευή, οι compact διαστάσεις και η εξαιρετική ρύθμιση του πλαισίου την έκαναν να ξεχωρίζει απέναντι σε αντιπάλους όπως η Porsche Cayman, αλλά και να θυμίζει σε φιλοσοφία αυτοκίνητα όπως η πρώτη Lotus Elise.

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