Το νέο Nissan Leaf κατακτά τον τίτλο «Car of the Year 2026» από το Auto Express (photos/video)

Το νέο Nissan Leaf, η τρίτη γενιά του εμβληματικού μοντέλου που καθιέρωσε την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ κοινό, απέσπασε τρεις κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Auto Express New Car Awards 2026.

Κατέκτησε τον τίτλο «Car of the Year 2026», καθώς και τις διακρίσεις «Small Company Car of the Year» και «Affordable Electric Car of the Year».

Ο συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας, κορυφαίας ποιότητας κύλισης και εντυπωσιακής αυτονομίας έως 622 χιλιομέτρων καθιστά το νέο Leaf μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για εταιρικούς στόλους και επαγγελματίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου «Small Company Car of the Year».

Διαβάστε επίσης:

Peugeot: Όλα τα SUV της μάρκας στην Ελλάδα (Τιμές)

Γερμανικό coupe SUV με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Τι κάνεις αν σου σκάσει λάστιχο σε Εθνική Οδό