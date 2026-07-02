search
ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:14
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.07.2026 14:00

Το νέο Nissan Leaf κατακτά τον τίτλο «Car of the Year 2026» από το Auto Express (photos/video)

02.07.2026 14:00
New Car Awards 2026 winners-29 (1)

Το νέο Nissan Leaf, η τρίτη γενιά του εμβληματικού μοντέλου που καθιέρωσε την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ κοινό, απέσπασε τρεις κορυφαίες διακρίσεις στα φετινά Auto Express New Car Awards 2026.

Κατέκτησε τον τίτλο «Car of the Year 2026», καθώς και τις διακρίσεις «Small Company Car of the Year» και «Affordable Electric Car of the Year».

Ο συνδυασμός προηγμένης τεχνολογίας, κορυφαίας ποιότητας κύλισης και εντυπωσιακής αυτονομίας έως 622 χιλιομέτρων καθιστά το νέο Leaf μια ιδιαίτερα ελκυστική πρόταση για εταιρικούς στόλους και επαγγελματίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του τίτλου «Small Company Car of the Year».

Διαβάστε επίσης:

Peugeot: Όλα τα SUV της μάρκας στην Ελλάδα (Τιμές)

Γερμανικό coupe SUV με 10 χρόνια εγγύηση και τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Τι κάνεις αν σου σκάσει λάστιχο σε Εθνική Οδό

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

aniston-curtis-new
LIFESTYLE

Καλοκαιρινές διακοπές για Τζένιφερ Άνιστον και Τζιμ Κέρτις: Οι νέες φωτογραφίες του ζευγαριού

oikonomou_1710_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Οικονόμου βάζει… εκλογικό πήχη: Αλίμονο αν δεν κερδίσουμε αυτοδυναμία με αυτή την αντιπολίτευση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzinas-antlia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος η επιδότηση στο diesel: Έρχονται αυξήσεις στην αντλία – Στα 2 ευρώ το λίτρο θα φτάσει στις Κυκλάδες

karystianou new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος με το ακίνητο που φέρεται να απέκτησε η Καρυστιανού μέσω fund: «Ούτε καν το θυμάμαι – Δέχομαι πόλεμο από το σύστημα» απαντά

orkomosia-olympionikes
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού ορκίστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής - Μαζί του και οι ολυμπιονίκες του Παρισιού

gennimatas new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο γιος της Φώφης Γεννηματά πήρε το πτυχίο του στη Νομική

liagkas-touni-new
LIFESTYLE

Λιάγκας κατά Τούνη: «Ντρέπεται και η ντροπή με αυτό το βίντεο - Είναι ό, τι χειρότερο έχω δει από τη συγκεκριμένη γυναίκα» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 15:07
allwyn-pet-shop-boys-9
ADVERTORIAL

Από τον μουσακά μέχρι το μεγαλύτερο καλοκαιρινό «sin»: Οι fans των Pet Shop Boys αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.) – Χιλιάδες φίλοι της μουσικής έζησαν μια αξέχαστη βραδιά στην Πλατεία Νερού

mitsotakis-grossi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον πρώην πρόεδρο της Σενεγάλης και Ράφαελ Γκρόσι – Τι συζήτησαν

DSCF0287
ADVERTORIAL

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού παρουσιάζει τη νέα μεγάλη παραγωγή «Άννα Καρένινα» του Λέοντος Τολστόι στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» 

1 / 3