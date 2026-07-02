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02.07.2026 10:08

Γιώργος Λιάγκας στους συνεργάτες του στο Πρωινό: «Βλέπω ότι δεν είστε χαρούμενοι – Αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε» (Video)

02.07.2026 10:08
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Στην ολοκλήρωση του Πρωινού αναφέρθηκε και σήμερα ο Γιώργος Λιάγκας ο οποίος απευθυνόμενος στους συνεργάτες του στην εκπομπή, επισήμανε ότι -παρατηρώντας τους- διέκρινε μια υποτονικότητα. Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να τους προτείνει να… αποχωρήσουν διακριτικά αν αυτό επιθυμούν.

«Το Πρωινό αύριο κλείνει τον κύκλο του, κλείνει τον κύκλο της η εκπομπή αυτή και ο κάθε κατεργάρης πάει στον πάγκο του, ή στο σπίτι του, στις διακοπές του, όπου θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι να έχουμε υγεία και να περνάμε καλά με τους δικούς μας ανθρώπους. Θέλω να πάω διακοπές» είπε αρχικά ο παρουσιαστής για να απευθυνθεί, αμέσως μετά στους συνεργάτες του, αναφέροντας τα εξής:

«Άψυχους σας βλέπω, γιατί; Την κάνω και μόνος μου, δεν πειράζει, αν δεν θέλετε, μπορείτε να αποχωρήσετε διακριτικά. Σας βλέπω ότι έχετε έρθει εδώ και είστε σαν τη Μεγάλη Παρασκευή. Δεν δείχνετε ότι είστε χαρούμενοι, σας βλέπω ότι δεν είστε. Καλό είναι να βγάζουμε οι άνθρωποι τα πραγματικά μας συναισθήματα, δεν είναι κακό».

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 11:24
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