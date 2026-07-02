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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

02.07.2026 22:11

Σπανούλης για ήττα από Ρουμανία: «Ντρέπομαι δεν μας αντιπροσωπεύει το μπάσκετ που παίξαμε»

02.07.2026 22:11
vasilis-spanoulis

Με 73-66 ηττήθηκε η Εθνική Μπάσκετ από τη Ρουμανία στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ.

Ο προπονητής της Εθνικής Βασίλης Σπανούλης δεν έκρυψε την απογοήτευση του, λέγοντας ότι αισθάνεται ντροπή για την επίδοση της ομάδας. «Σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ μετά το +14. Παίζαμε ένα ΟΚ μπάσκετ ως τότε. Μετά τα κάναμε όλα λάθος. Ίσως νομίζαμε ότι τελείωσε το παιχνίδι; Ίσως κάποιοι ήθελαν να βάλουν ένα καλάθι παραπάνω; Σταματήσαμε να παίζουμε άμυνα και να βγάζουμε σκληράδα. Παίξαμε ένα μπάσκετ που δεν αντιπροσωπεύει ούτε τη δική μου φιλοσοφία, ούτε αυτή την ομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να πάμε να κερδίσουμε την Κυριακή. Εκτιμώ την προσπάθεια των παικτών, έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Εκτιμώ τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά είναι και μεγάλη τιμή που είναι εδώ πέρα. Αυτή η ομάδα κέρδισε μετάλλιο, είναι στις καλύτερες της Ευρώπης. Προσωπικά αισθάνομαι ντροπή μετά από αυτό το παιχνίδι και την εμφάνιση στο τελευταίο δωδεκάλεπτο».

Από την πλευρά του ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αναγνώρισε ότι η ομάδα χαλάρωσε λόγω του άνετου προβαδίσματος που είχε στην πρώτη φάση του αγώνα. «Η Ρουμανία αντέδρασε μετά το δικό μας +14. Εμείς σαν να χαλαρώσαμε, σαν να μείναμε λίγο στη διαφορά και έτσι γύρισαν το παιχνίδι, αφού δεν αντιδράσαμε όπως έπρεπε. Πρέπει την Κυριακή να βγάλουμε αντίδραση, να είμαστε όλοι μαζί και να καταλάβουμε ότι το παιχνίδι με την Πορτογαλία είναι πολύ κρίσιμο. Να είμαστε όλοι σοβαροί και συγκεντρωμένοι για τη νίκη».

Την Κυριακή (05/07) η Εθνική θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στη Sunel Arena.

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ΠΕΜΠΤΗ 02.07.2026 23:40
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