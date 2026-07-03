Ο στόχος με το unfair «χτύπημα» Κυρανάκη σε Τσίπρα, η διαφοροποίηση Δένδια, οι μάχες στο Νότιο Τομέα για ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, οι κινήσεις Σαμαρά, το μπρος πίσω της Καρυστιανού

Καλημέρα σας

Δεν θα έλεγα ότι… «fair» αυτό που κάνει η κυβέρνηση στον Αλέξη Τσίπρα μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Θεσσαλονίκη. Να του καταλογίζει δηλαδή (σε εκείνον και το πρώην κόμμα του, τον ΣΥΡΙΖΑ) ευθύνες για την εμφάνιση αυτής της νέας γενιάς τρομοκρατίας. Ότι ανέχτηκαν φαινόμενα βίας, που οδηγούν σε εγκλήματα όπως αυτό με την μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ. Ή πολύ περισσότερο ότι το όνομα «ΕΛΑΣ» ξυπνάει… εμφυλιοπολεμικά αντανακλαστικά, που λέει και ο Κυρανάκης.

Φοβάμαι όμως – λόγω του κυνισμού που έχει η πολιτική – ότι η ΝΔ δεν στοχεύει ακριβώς τον Τσίπρα. Δεν είναι το άγχος της ο Τσίπρας, με δεδομένο ότι ακόμα είναι 10-12 μονάδες πίσω.

Στοχεύει να μαζέψει αφενός τους δικούς της «σκληρούς» δεξιούς ψηφοφόρους, που ίσως φλερτάρουν με Αντώνη Σαμαρά και αφετέρου τους δεξιόστροφους, συντηρητικούς και αντιΤσιπρικούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ.

– Πάλι εκείνο το ΠΑΣΟΚ θα την πληρώσει βλέπω, αν πάει έτσι το πράγμα.

Διαφορετικές γραμμές Κυρανάκη – Δένδια

Πάντως η γραμμή Κυρανάκη δεν συγκινεί όλους εντός της ΝΔ. Είναι αρκετοί εκείνοι που θεωρούν ότι δεν βοηθά το κόμμα αυτή η ακραία ρητορική, η οποία ίσως διώξει μετριοπαθείς ψηφοφόρους.

Παρατήρησα, για παράδειγμα, ότι στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας κινήθηκε σε εντελώς διαφορετικό ύφος και στίγμα για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Βέβαια, μεταξύ Δένδια και Κυρανάκη υπάρχει και μία «ανταγωνιστική» σχέση, παρότι ο υπουργός Άμυνας δεν απειλείται από τον γραμματέα της ΝΔ στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθήνας – ούτε και σε τυχόν κούρσα διαδοχής, θα προσέθετα.

– Παρεμπιπτόντως στον Νότιο Τομέα φαίνεται να έχει ξεχωρίσει η γαλάζια πεντάδα, με μία έκπληξη: Τον Ανδρέα Λοβέρδο, που δείχνει ικανός για εκλογή ως πέμπτος. Πέρα από την τριάδα Δένδια – Θεοδωρικάκου – Κυρανάκη, υπάρχει και ο Σπανάκης, για να έχετε την εικόνα.

Η μάχη Χρηστίδη – Διαμαντοπούλου

Αφού είμαστε στα Νότια, να σας πω ότι ο Παύλος Χρηστίδης – για να πάμε και στα πασοκικά – έκανε επίδειξη δύναμης με το πάρτι που οργάνωσε για την ονομαστική του εορτή. Πέρασε από τη γιορτή μέχρι και έτερος Παύλος του ΠΑΣΟΚ, ο Γερουλάνος, μα κυρίως είχε πολύ κόσμο.

Βλέπω να γίνεται χαμός στη συγκεκριμένη περιφέρεια με τη μονομαχία Χρηστίδη – Διαμαντοπούλου, καθώς η πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών του ΠΑΣΟΚ γεννά έντονους φόβους πως το Κίνημα δεν θα καταφέρει να εκλέξει δεύτερο βουλευτή στον Νότιο Τομέα.

Δεν είμαι σε θέση να κάνω προβλέψεις αυτή την ώρα – η συλλογή… δεδομένων συνεχίζεται – για το ποιος/α είναι το φαβορί. Καταλαβαίνετε όμως τι έχει να γίνει την επόμενη των εκλογών, εάν όντως το ΠΑΣΟΚ εκλέξει έναν βουλευτή.

Οι επαφές του Σαμαρά

Ο Αντώνης Σαμαράς όχι μόνο βολιδοσκοπεί πολιτευτές και βετεράνους της ΝΔ. Αλλά διατηρεί διαύλους – συχνά μετά τραπεζώματος – και με νυν βουλευτές της ΝΔ, όπως έδειξε το δείπνο με Καρασμάνη, Λεονταρίδη, Αθανασίου.

Μαθαίνω δε ότι βλέπει και πολλούς αυτοδιοικητικούς. Στην Πελοπόννησο, για την οποία η αγωνία της ΝΔ είναι έκδηλη, έχει επαφές πλέον και με τον Πέτρο Τατούλη. Και ο Τατούλης δεν είναι μικρός παίκτης!

– Το ότι μπορεί δε να προσκαλέσει ακόμα και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, είναι από εκείνα που δείχνουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος. Κρατήστε το.

Το παρασκήνιο με το Πολιτικό Συμβούλιο της Καρυστιανού

Μεγάλο παρασκήνιο προηγήθηκε της ανακοίνωσης που έκανε προ ημερών η Μαρία Καρυστιανού για το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Η αρχική σκέψη, ου μην και συμφωνία με πολλά στελέχη που την βοηθούν στη συγκρότηση του κόμματος, ήταν να ένα όργανο 31 μελών. Να μπει κόσμος δηλαδή στο Πολιτικό Συμβούλιο, για να τρέχει σε όλη την Ελλάδα, καθότι η αρχή είναι πάντα δύσκολη. Δεν είναι τυχαίο που τα κόμματα έχουν πολυπληθή όργανα – αποκτούν ρόλους και ευθύνες οι άνθρωποι και νιώθουν ένα χρέος, αλλά και το βάρος της εκπροσώπησης.

Αλλά κάποιος μη ορατός στους πολλούς φόβος, έκανε την Καρυστιανού να πάει σε ένα κλειστό, ολιγομελές σχήμα, που προβλημάτισε, αλλά και απογοήτευσε πολλούς.

Λένε πως φοβήθηκε ότι θα έβαζε στελέχη, στα οποία δεν έχει ακόμα εμπιστοσύνη. Και τώρα έχασε και η ίδια την εμπιστοσύνη πολλών.

Αλλά έτσι δεν γίνεται δουλειά…

Μεταγραφές από ΠΑΣΟΚ σε ΕΛΑΣ

Η ροή στελεχών, μεσαίου βεληνεκούς, που λένε, από ΠΑΣΟΚ προς ΕΛΑΣ θα συνεχιστεί, με διαβεβαιώνουν έμπειροι περί των… ρευμάτων στον ευρύτερο χώρο.

Εξηγούν μάλιστα γιατί αυτή η ροή έχει λογική: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολλές κενές θέσεις στην… κιβωτό, καθώς δεν θέλει και δεν δίνει εύκολα εισιτήρια σε παλιούς συνοδοιπόρους – ήτοι Συριζαίους. Τους οποίους θεωρεί σε μεγάλο βαθμό… «τοξικούς», καθότι μπορεί να ενισχύσουν την αίσθηση ότι αναβιώνει ο κλασικόςΣΥΡΙΖΑ με άλλη ταμπέλα.

Είναι πιο εύκολο δηλαδή να περάσει ένας… Πασόκος στην ΕΛΑΣ, παρά ένας Συριζαίος. Κατά τεκμήριο άλλωστε ο τοπικός Πασόκος «κουβαλάει» περισσότερο κόσμο μαζί του, απ’ όσο ένα παραδοσιακό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι εξηγείται λοιπόν, που οι μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ στην ΕΛΑΣ κλείνουν με τέτοια ευκολία.

Από την κορυφή στην δύσκολη προσγείωση της Pharmathen

Η υπόθεση της Pharmathen εξακολουθεί να συζητείται έντονα στους επιχειρηματικούς κύκλους. Μια εταιρεία που μέχρι πριν από λίγο καιρό παρουσιαζόταν ως ένα από τα πιο επιτυχημένα success stories της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα. Το Import Alert της αμερικανικής FDA λειτούργησε ως καταλύτης, ενώ η απομείωση της επένδυσης από την Partners Group επιβεβαίωσε ότι η κρίση έχει και οικονομικές διαστάσεις. Ωστόσο, στην αγορά αρκετοί επιμένουν ότι το πρόβλημα δεν ξεκίνησε από τις αμερικανικές αρχές. Υποστηρίζουν ότι είχαν προηγηθεί στρατηγικές αστοχίες, εσωτερικές δυσλειτουργίες και λανθασμένοι χειρισμοί στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, που αποδυνάμωσαν σταδιακά μια εταιρεία με ισχυρό διεθνές αποτύπωμα. Το συμπέρασμα που ακούγεται πλέον συχνά είναι ότι η κατάκτηση της κορυφής μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά ακόμη δυσκολότερη είναι η διατήρησή της.

Με το βλέμμα και στα… ακίνητα η Quest

Δεν είναι μόνο η τεχνολογία, τα logistics ή οι ταχυμεταφορές που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της Quest. Ο Θεόδωρος Φέσσας άφησε να φανεί ότι ο όμιλος εξετάζει πλέον πιο ενεργά και την αγορά ακινήτων, προσθέτοντας ακόμη ένα κομμάτι στο παζλ της αναπτυξιακής του στρατηγικής. Την ίδια ώρα, στο παρασκήνιο παραμένουν ανοιχτά ζητήματα που αναμένεται να απασχολήσουν τους επόμενους μήνες, όπως οι πιθανές συνέργειες με τη Fourlis, οι εξελίξεις γύρω από την ACS και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην ελληνική αγορά οι αυξήσεις τιμών της Apple. Όσοι γνωρίζουν τις κινήσεις του ομίλου λένε ότι η Quest δεν βιάζεται να ανοίξει όλα τα χαρτιά της, αλλά προετοιμάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματα. Και, όπως φαίνεται, το 2026 δεν θα είναι μια χρονιά στασιμότητας, αλλά νέων επιχειρηματικών κινήσεων.

Η Θεσσαλονίκη αποκτά το δικό της Hilton

Τελικά επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν την Hilton να είναι αυτή που θα αναλάβει τη διαχείριση του νέου ξενοδοχείου της στο πρώην βιομηχανικό συγκρότημα ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Dimand στην οποία ανήκει η ανάπτυξη του ΦΙΞ, το νέο Hilton δεν αποτελεί απλώς μία ακόμη ξενοδοχειακή επένδυση, αλλά ένα έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο φιλοδοξεί να αναβαθμίσει συνολικά την εικόνα της πόλης ως διεθνούς προορισμού.

Η συνεργασία της DIMAND με τη Hilton θα υλοποιηθεί μέσω συμφωνίας διαχείρισης (management agreement), ενώ οι εργασίες στο εργοτάξιο έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και περίπου έναν μήνα, με ανάδοχο τη ΜΕΤΚΑ. Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης της ανάπτυξης υπολογίζεται σε τρία έως τέσσερα χρόνια, χωρίς αλλαγές στον προϋπολογισμό του έργου.

Το project της νέας Στοάς Αρσακείου και το «μάθημα» από την Αγορά Μοδιάνο

Σε ένα πολυχώρο μικτών χρήσεων που θα περιλαμβάνει εμπόριο, πολιτισμό, γαστρονομία και εκπαίδευση, μετατρέπεται η Στοά Αρσακείου ένα από τα ιστορικότερα κτίρια της Αθήνας .Η μετατροπή αυτή υλοποιήθηκε από την εταιρεία Legendary Food με συνολική επένδυση 40 εκατ. ευρώ και αναμένει σε πρώτη φάση να δέχεται περί τους 10.000 επισκέπτες ημερησίως. Πρόκειται για πρότζεκτ που ξεκίνησε ως ιδέα στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας και έφτασε να γίνει πράξη σχεδόν 15 χρόνια μετά. Πάντως η μελέτη για τα concept καταστημάτων που θα φιλοξενεί σε διαφορετικές πτέρυγες η Στοά Αρσακείου έχει γίνει με προσοχή έτσι ώστε να μην «μπλέκοντα» μεταξύ τους διαφορετικές χρήσεις, ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε το αντίστοιχο έργο στη Θεσσαλονίκη, αυτό της Αγοράς Μοδιάνο…

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