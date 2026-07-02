Επιμένει στον ακραίο λόγο ο Κυρανάκης: Ο Τσίπρας επανασυστήθηκε με εμφυλιοπολεμικό όνομα

Επιμένει στον ακραίο λόγο και τις επιθέσεις κατά της αριστεράς και ειδικά του Αλέξη Τσίπρα ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με αφορμή τις χθεσινές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών του κόμματος στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Κ. Κυρανάκης επιχείρησε να αμβλύνει κάπως τις εντυπώσεις που δημιούργησαν οι χθεσινοβραδινές δηλώσεις του, λέγοντας ότι δεν χαρακτήρισε την Αριστερά και τον Α. Τσίπρα ως «ηθικούς αυτουργούς» της τραγωδίας, ωστόσο, επέμεινε στη στοχοποίηση της Αριστεράς, αναφερόμενος στην παρουσία στελεχών της ως μαρτύρων υπεράσπισης στη δίκη της 17 Νοέμβρη, η στάση βουλευτών υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, καθώς και δηλώσεις πρώην υπουργών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Κάνοντας ειδική αναφορά στην επιστροφή Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με το κόμμα ΕΛΑΣ, μάλιστα, είπε (εσφαλμένα, καθώς ο ΕΛΑΣ ιδρύθηκε και έδρασε επί γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα) ότι «δεν συστήθηκε ως κεντροαριστερός, ούτε σοσιαλδημοκράτης, ούτε κεντρώος. Επανασυστήθηκε ως Αριστερή Συμπαράταξη με εμφυλιοπολεμικό όνομα» και υποστήριξε ότι με τις πράξεις και τις αντιλήψεις της η Αριστερά καλλιέργησε επί σειρά ετών ένα «καθεστώς ανοχής» απέναντι στη βία και την τρομοκρατία.

«Δεν έρχομαι να πω ότι μια φορά την τελευταία δεκαετία κάποιος έκανε μια δήλωση. Υπάρχει μία αλληλουχία γεγονότων, δηλώσεων και ψήφισης ή καταψήφισης νομοσχεδίων που δείχνει μία συνέπεια στον χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά λέγοντας ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε τις φυλακές τύπου Γ, ενώ κατηγόρησε την τότε αξιωματική αντιπολίτευση ότι είχε αντιταχθεί στις αυστηροποιήσεις του Ποινικού Κώδικα, στην ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας και στα μέτρα που αφορούσαν την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας.

Από εκεί και πέρα, ο Κ. Κυρανάκης ισχυρίστηκε ότι η ρητορική περί «εγκληματικής οργάνωσης» σε βάρος της ΝΔ δημιουργεί, όπως είπε, κλίμα ανοχής απέναντι στη βία. «Κανονικοποιείται η βία, κανονικοποιείται ένα καθεστώς ανοχής στην τρομοκρατία», είπε, προσθέτοντας ότι επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών και δημοσιογράφων, ακόμη και όταν περιορίζονται σε συνθήματα ή τρικάκια, αποτελούν το πρώτο στάδιο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης, και υποστηρίζοντας ότι «μια νέα γενιά βανδάλων μετατρέπεται σε ταραξίες και στη συνέχεια σε τρομοκράτες. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η 17 Νοέμβρη».

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