Σοκ και οργή σε κυβέρνηση και ΝΔ για τις θανατηφόρες εμπρηστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη

Η τριπλή εμπρηστική επίθεση στα σπίτια στελεχών της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, που αρχικά αντιμετωπίστηκε ως μια συνηθισμένη προβοκατόρικη ενέργεια, πήρε δραματική τροπή όταν έγινε γνωστό ότι πέντε άνθρωποι νοσηλεύονταν στο «Ιπποκράτειο» Νοσοκομείο, εκ των οποίων μια ηλικιωμένη γυναίκα στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Και λίγες ώρες αργότερα, μετατράπηκε σε τραγωδία, όταν η μητέρα της πολιτεύτριας της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, υπέκυψε στα τραύματά της, καθώς είχε υποστεί εγκαύματα σχεδόν σε όλο το σώμα της. Η είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα προκάλεσε πραγματικό σοκ στην κυβέρνηση και τη ΝΔ, αλλά και οργή για την ενέργεια που οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ήδη από νωρίς ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το στίγμα της αντίδρασης της κυβέρνησης και του κόμματος στη στοχοποίηση των στελεχών του (της Αφροδίτης Νέστορα, του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάββα Αναστασιάδη), εκφράζοντας «τον αποτροπιασμό μου και την οργή μου για την άνανδρη, τρομοκρατική, δολοφονική επίθεση που δέχτηκαν τρία στελέχη μας τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη» και λέγοντας προς τους δράστες ότι «θα σας βρούμε και θα σας οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη».

Ωστόσο, μετά την είδηση του θανάτου της Βάγιας Νέστορα, οι τόνοι ανέβηκαν ακόμα περισσότερο, με τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Κανείς, πλέον, δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και τον διχασμό των άκρων!» και ότι «ο πόνος μας θα γίνει δύναμη και πείσμα. Και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας προς τα μπροστά».

Στην κυβέρνηση επικρατεί έντονη οργή για την επίθεση και η κινητοποίηση των διωκτικών αρχών για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, και σε πολιτικό επίπεδο, το κύριο συναίσθημα είναι ο θυμός: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στον ΣΚΑΪ ότι «όταν βάζεις γκαζάκια, άρα δηλαδή έναν εκρηκτικό μηχανισμό οπουδήποτε και ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια που μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα ότι αυτοί μπορεί να πεθάνουν. Επιθυμείς να πεθάνουν στην πραγματικότητα, μπορεί να λες ότι το κάνεις για να εκφοβίσεις, αλλά στην πραγματικότητα γνωρίζεις ότι η συνέπεια είναι ένας βαρύς τραυματισμός ή ο θάνατος ενός συμπολίτη σου».

«Η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Θέλω να το πω αυτό. Έχουν εκκενωθεί δεκάδες καταλήψεις και στη Θεσσαλονίκη μάλιστα έχουν γίνει και πολύ σκληρές επιχειρήσεις για να ξεριζωθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες από τα πανεπιστήμια και ίσως γι’ αυτό – ίσως, δεν το ξέρω – υπάρχει και αυτό το κλίμα αντίδρασης, αλλά στο τέλος το καλό θα κερδίσει, που είναι η νομιμότητα και η νομιμότητα δεν έχει ιδεολογία και πολιτικό χώρο», συνέχισε ο Π. Μαρινάκης, ενώ ακόμα πιο οξύς ήταν ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε ότι «όσοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες εγκληματικές ενέργειες με μισόλογα, ίσες αποστάσεις ή με αφωνία, παρέχουν στήριξη σε τρομοκράτες. Αυτό ας το συνειδητοποιήσουν όλοι. Ας αναλογιστούν τις ευθύνες τους όσοι, επί χρόνια, καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κυβέρνηση και στη ΝΔ θεωρούν ότι το περιστατικό της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια ακόμα έκφραση ακροαριστερού εξτρεμισμού, αλλά και ότι πυροδοτείται και από τον ακραίο πολιτικό λόγο που συχνά υιοθετούν κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, κάτι που υπονοήθηκε σε διάφορες δηλώσεις. Προς το παρόν, και δεδομένου ότι σύσσωμη η αντιπολίτευση καταδίκασε απερίφραστα τις επιθέσεις, το βασικό ενδιαφέρον στρέφεται στις έρευνες της αστυνομίας για τους δράστες – έρευνες στις οποίες συμμετέχει η Αντιτρομοκρατική – με βασικό στόχο την ταχεία ταυτοποίηση και σύλληψή τους. Ωστόσο, το… σημείο βρασμού και η πολιτική σύγκρουση δεν φαίνεται ότι αργούν.

Σημειώνεται ότι σήμερα στις 7 το απόγευμα με κεντρικό σύνθημα «Δεν σας φοβόμαστε» μέλη και φίλοι της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ οργανώνουν συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους στην Α. Νέστορα για την απώλειά της, αλλά και την αποφασιστικότητά τους απέναντι στη βία.

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