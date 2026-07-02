Η… πρώιμη ΔΕΘ και η παραίνεση Μητσοτάκη, ο άφαντος Τραμπ, η προβολή Λατινοπούλου, Κασσελάκη, τα νεύρα με τη Ζωή και η μάχη Πολάκη, Δούρου, Αρβανίτη

Καλημέρα σας

Νωρίς θα γίνουν φέτος τα εγκαίνια της ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλαδή θα πάει στην Έκθεση και θα εξαγγείλει το πακέτο με τα μέτρα και τις παροχές στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Υπήρχε και η σκέψη να γίνει η εμφάνιση μία εβδομάδα αργότερα, αλλά προτιμήθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο του μήνα.

Δεν λέω ότι κατ’ ανάγκην σημαίνει κάτι αυτό. Ότι βιάζεται δηλαδή να πει τις εξαγγελίες και να δώσει το πακέτο επειδή θέλει να κάνει εκλογές τον Οκτώβριο – ή στις 27 Σεπτεμβρίου που έχουν πει κάποιοι – και άλλα τέτοια.

Αλλά όσο να ναι, μία υποψία γεννάται, όλο και κάτι ψύλλοι μπαίνουν στα αυτιά των πονηρεμένων.

Επιμένω ότι το βασικό σενάριο λέει «άνοιξη του 27» και πως όλα αυτά είναι για να έχει κάθε ενδεχόμενο και δυνατότητα ανοιχτή και έτοιμη.

– Στο μεταξύ το τελεσίγραφο που έδωσε χθες σε όσους αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους θέλουν να είναι υποψήφιοι να παραιτηθούν εντός του μήνα, τροφοδότησε το κλίμα περί εκλογών σύντομα. Φοβάμαι ότι θα τους πάει όλους έτσι όμως: Κρύο – ζέστη!

Τεχνητή νοημοσύνη στα βουλευτικά ρουσφέτια

Το ότι κάθισαν εκεί στη ΝΔ και έφτιαξαν ψηφιακή, λέει, πλατφόρμα για να ενημερώνονται οι βουλευτές του κόμματος τι ακριβώς κάνει το κόμμα και τι κάνει η κυβέρνηση, ώστε να ξέρουν τι να πουν στα τηλεοπτικά πάνελ, διότι περί αυτού πρόκειται, με ξεπερνάει.

Και εντάξει. Αφού θεώρησαν χρήσιμη μία πλατφόρμα… AI (έι άι), που να τα δίνει έτοιμα και μασημένα, για να βγαίνουν χωρίς κουκούτσια, ας είναι, κάτι θα ξέρουν παραπάνω. Μπορεί ίσως κάποιοι να μην τα παίρνουν τα γράμματα και χρειάζονται καθοδήγηση.

Αλλά αυτό τι νοιάζει τους πολίτες; Ποια είναι ακριβώς η σημασία μίας τέτοιας… διαφήμισης, για ένα πράγμα που δεν αφορά καθόλου τον κόσμο; Εκτός κι αν αυτό το… έι άι συγκεντρώνει, αξιολογεί και προβάλει τα ρουσφέτια που διαχειρίζονται οι βουλευτές. Τότε πάσο..

Αγνοείται ο… Τραμπ

Η πληροφορία ότι ένας εκ των Ρούμπιο και Χέσγκεθ θα περάσει από την Αθήνα στις 7 Ιουλίου, καθ’ οδόν προς την Τουρκία για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον Τραμπ. Βλέπετε, κάποια στιγμή υπήρχε η αίσθηση ότι θα περνούσε και ο Αμερικανός πρόεδρος από τη χώρα, ως ένδειξη σύσφιξης των σχέσεων και επιβεβαίωσης ότι έχουν αποκατασταθεί πλήρως τα πράγματα ανάμεσα σε Τραμπ και Μητσοτάκη. Αλλά φευ!

Έξαλλοι με τη Ζωή

Έξαλλους έχει κάνει τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Της καταλογίζουν ότι μετατρέπει την ακροαματική διαδικασία σε ευκαιρία για προσωπικά (και πολιτικά) σόου, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η δίκη – ουσιαστικά έχει βαλτώσει λένε.

Μάλιστα χθες ειδοποίησε ότι θα καθυστερήσει να φτάσει στην αίθουσα και ζήτησε να διακοπεί για δύο ώρες η διαδικασία. Η έδρα έκανε δεκτό το αίτημα και φυσικά όταν εμφανίστηκε προκλήθηκε χάος. Μάλιστα, ο Παύλος Ασλανίδης μίλησε για απαράδεκτα πράγματα, επισημαίνοντας ότι οι συγγενείς ματώνουν οικονομικά για να παρίστανται στη δίκη.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έφτασε στο σημείο να διαπληκτιστεί και με τον έμπειρο και ιδιαιτέρως εγκρατή δικηγόρο Δημήτρη Σκαρίπα.

Δεν ξέρω πώς, αλλά επειδή οι αντοχές όλων έχουν εξαντληθεί, βλέπω να γίνονται πραγματάκια. Αλλιώς η δίκη θα τραβήξει χρόοοοονια…

Λατινοπούλου και Κασσελάκης

Δύο αρχηγοί βλέπω να απολαμβάνουν άπλετο τηλεοπτικό χρόνο, ευκαιρίες προβολής και τη μέγιστη δυνατή φιλοξενία από μέσα ενημέρωσης. Και μπράβο τους, για να λέμε και την αλήθεια. Το επισημαίνω και γι’ αυτό έχει τη σημασία του προφανώς, διότι δεν ηγούνται μεγάλων κομμάτων, αλλά δύο «μικρών». Μιλάμε για την Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής (με εκπροσώπηση μόνο στην ευρωβουλή) και τον Στέφανο Κασσελάκη, των Δημοκρατών, που διαθέτουν μόλις δύο βουλευτές στην ελληνική Βουλή.

Θεωρώ ότι τυγχάνουν τέτοιας προβολής επειδή τα λένε ωραία και λένε και ενδιαφέρονται πράγματα, βγάζουν ειδήσεις και τίτλους. Απορρίπτω δηλαδή, καθότι δεν είναι και του χαρακτήρα μου να υιοθετώ τέτοια πράγματα, τα όσα λέγονται ότι προετοιμάζονται με αυτόν τον τρόπο για… κυβερνητικοί εταίροι με τη ΝΔ.

Πολάκης, Δούρου και Αρβανίτης για ΣΥΡΙΖΑ

Ο Παύλος Πολάκης βγήκε καθαρά και είπε ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ εφόσον ο Σωκράτης Φάμελλος δεν πιστεύει στην αυτοτέλεια του ΣΥΡΙΖΑ και την κάθοδό του στις εκλογές, μετά την άρνηση του Αλέξη Τσίπρα για συνεργασία.

Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει εάν όντως τεθεί θέμα, καθώς ο Σωκράτης οίδε ότι ουδέν οίδε για τις πραγματικές προθέσεις του προέδρου Αλέξη και άρα δύσκολα μπορεί να σταθεί ως αρχηγός.

Θα αποδεχθούν όλοι τον Πολάκη, που μπορεί να… κόψει και εισιτήρια εδώ που τα λέμε, ή θα υπάρξει κι άλλος διεκδικητής της ηγεσίας;

Ρώτησα σχετικών και μου είπαν το εξής: Η Ρένα Δούρου το έχει στο μυαλό της να διεκδικήσει την ηγεσία εάν πάει το κόμμα σε τέτοια διαδικασία, αλλά υπάρχει και η περίπτωση του Κώστα Αρβανίτη που σκέφτονται κάποιοι.

Δεν θα πλήξουμε ποτέ…

Θ. Φέσσας: Ο ορίζοντας των… 200 ετών και η απάντηση σε φήμες για Uni Systems

«Τις επιχειρήσεις τις λειτουργούμε σαν να είναι να τις κρατήσουμε για 200 χρόνια αλλά μπορεί και να τις πουλήσουμε σε μία μέρα αν βρεθεί η κατάλληλη ευκαιρία» ανέφερε ο Θεόδ. Φέσσας μετά από ερώτηση για τις φήμες που ακούγονται για τη Uni Systems στο περιθώριο της παρουσίας του σε έρευνα της EY για την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Σε άλλη ερώτηση για το αν ο όμιλος ενδιαφέρεται να μπει πιο δυνατά στη λιανική μέσω εξαγοράς μεγάλης λιανεμπορικής αλυσίδας, (δεδομένου ότι ο όμιλος Quest είχε ενδιαφερθεί για την Κωτσόβολος πριν εξαγοραστεί από τη ΔΕΗ), ανέφερε ότι υπάρχουν στον κλάδο πολύ καλές εταιρείες, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. «Η Κωτσόβολος μας ενδιέφερε στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως ο leader του κλάδου» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σαββίδης ανοίγει το πορτοφόλι για τη Σουρωτή

Η ανακοίνωση του Ιβάν Σαββίδη για νέα παραγωγική μονάδα της Σουρωτής πέρασε σχεδόν στα… ψιλά, αλλά στην αγορά τη διαβάζουν διαφορετικά. Το μήνυμα είναι ότι ο ισχυρός άνδρας του ομίλου δεν σκοπεύει να μείνει μόνο στη διάσωση της ιστορικής εταιρείας, αλλά σχεδιάζει την επόμενη ημέρα, με αύξηση παραγωγής και πιο επιθετική παρουσία στο εξωτερικό. Οι πληροφορίες λένε ότι ήδη εξετάζονται νέες εμπορικές συνεργασίες στα Βαλκάνια και στη Μέση Ανατολή, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και κινήσεις στον χώρο των αναψυκτικών. Όσοι γνωρίζουν τον Σαββίδη λένε ότι η Σουρωτή αποτελεί προσωπικό στοίχημα.

Ο Εξάρχου δεν σταματά μόνο στην Άκτωρ

Η αγορά εξακολουθεί να συζητά τις επόμενες κινήσεις του Αλέξανδρου Εξάρχου. Μετά το μπαράζ εξαγορών και την αναδιάταξη της Άκτωρ, αρκετοί θεωρούν ότι ο σχεδιασμός δεν περιορίζεται στις κατασκευές. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται νέες ευκαιρίες σε τουριστικά ακίνητα και υποδομές, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο ισχυρού επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Δεν είναι τυχαίο ότι όσοι παρακολουθούν στενά τις κινήσεις του λένε πως το δεύτερο εξάμηνο θα είναι ιδιαίτερα «θερμό». Και όταν ο Εξάρχου κρατά κλειστά τα χαρτιά του, συνήθως κάτι μεγάλο ετοιμάζεται.

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