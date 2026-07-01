ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά αλλαγή Φάμελλου και θέτει υποψηφιότητα, μήνυμα Παππά για συλλογική ηγεσία – Στο «κόκκινο» η Κεντρική Επιτροπή

Σε μία από τις πιο κρίσιμες συνεδριάσεις της τελευταίας περιόδου οδηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ, με την επικείμενη Κεντρική Επιτροπή να αποκτά πλέον χαρακτηριστικά πολιτικής αναμέτρησης για τη στρατηγική, την ηγεσία, αλλά και την ίδια την επόμενη ημέρα του κόμματος.

Η αμφισβήτηση του Σωκράτη Φάμελλου δεν περιορίζεται πλέον σε παρασκηνιακές συζητήσεις, αλλά εκφράζεται ανοικτά από κορυφαία στελέχη, την ώρα που η αποτυχία της στρατηγικής προσέγγισης με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει ανατρέψει τους εσωκομματικούς συσχετισμούς.

Το πιο ηχηρό μήνυμα έστειλε ο Παύλος Πολάκης. Με τις δηλώσεις του στο OPEN δεν άφησε περιθώρια παρερμηνειών: ζήτησε να αλλάξει ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και ανακοίνωσε ότι, όταν ανοίξει η διαδικασία, θα διεκδικήσει ο ίδιος την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται για την πρώτη τόσο ευθεία αμφισβήτηση της ηγεσίας μετά την οριστική άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να αποδεχθεί την πρόταση συνεργασίας που του είχε απευθύνει η Κουμουνδούρου.

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Παππάς, χωρίς να ζητήσει ευθέως αλλαγή προέδρου, έστειλε το δικό του πολιτικό μήνυμα, μιλώντας για ανάγκη συλλογικής ηγεσίας. Η τοποθέτησή του ερμηνεύεται από αρκετά στελέχη ως σαφής ένδειξη ότι το σημερινό μοντέλο ηγεσίας δεν θεωρείται πλέον επαρκές για να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η άρνηση του Αλέξη Τσίπρα να συμπράξει με τον ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλεισε απλώς μια πόρτα συνεργασίας. Για πολλούς στην Κουμουνδούρου ακύρωσε τη βασική στρατηγική πάνω στην οποία είχε επενδύσει ο Σωκράτης Φάμελλος τους τελευταίους μήνες. Με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη να ακολουθεί πλέον αυτόνομη πορεία και να εμφανίζεται δημοσκοπικά ισχυρή, ο ΣΥΡΙΖΑ καλείται να εγκαταλείψει το σενάριο της πολιτικής σύγκλισης και να προετοιμαστεί για μια καθαρά ανταγωνιστική εκλογική αναμέτρηση απέναντι στο νέο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού.

Αυτό ακριβώς είναι που αναμένεται να σφραγίσει και την επερχόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία ζήτησαν 73 μέλη του οργάνου. Σύμφωνα με κομματικές εκτιμήσεις, το κορυφαίο όργανο θα κληθεί να επιβεβαιώσει την αυτόνομη εκλογική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποδεχόμενο ουσιαστικά ότι η σχέση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη περνά πλέον σε φάση ευθείας πολιτικής και εκλογικής αντιπαράθεσης.

Μια τέτοια επιλογή ενδέχεται να λειτουργήσει ως σημείο καμπής και για πολλά στελέχη που μέχρι σήμερα διατηρούν ανοιχτούς διαύλους με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Εφόσον η γραμμή της αυτόνομης και ανταγωνιστικής πορείας επιβεβαιωθεί, η πίεση προς όσους σκέφτονται να αποχωρήσουν αναμένεται να ενταθεί, καθώς θα κληθούν ουσιαστικά να αποφασίσουν άμεσα σε ποιο πολιτικό σχέδιο επιλέγουν να επενδύσουν.

Την ίδια ώρα, οι εσωκομματικοί συσχετισμοί εμφανίζονται διαφορετικοί από εκείνους που διαμόρφωσαν την προηγούμενη περίοδο. Η αποχώρηση στελεχών που είχαν ταχθεί υπέρ της στρατηγικής Φάμελλου –με πιο πρόσφατο παράδειγμα την Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου–, αλλά και η συνεχιζόμενη κινητικότητα προς την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δημιουργούν ένα νέο πολιτικό τοπίο, στο οποίο κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις ισορροπίες μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.

Εάν επιβεβαιωθεί δε ότι στο μπλοκ της αμφισβήτησης Φάμελλου έχουν ενταχθεί περί τα 130 μέλη της κεντρικής Επιτροπής – ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν έχουν υπογράψει όλοι – τότε ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δύσκολα θα μπορεί να σταθεί εάν δεν αλλάξει ολοκληρωτικά γραμμή πλεύσης.

Εξίσου ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της επόμενης ημέρας στην ηγεσία. Παρά τη δημόσια δήλωση του Παύλου Πολάκη ότι θα διεκδικήσει την προεδρία, δεν είναι ακόμη σαφές εάν μια τέτοια κίνηση συγκεντρώνει, στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, τη στήριξη άλλων κεντρικών στελεχών, όπως ο Νίκος Παππάς ή η Ρένα Δούρου, ούτε εάν θα διαμορφωθεί κοινό μέτωπο ή διαφορετικές υποψηφιότητες.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Σωκράτης Φάμελλος βρίσκεται αντιμέτωπος με την πιο δύσκολη πολιτική δοκιμασία της θητείας του. Το αν θα επιλέξει να σηκώσει το γάντι της αμφισβήτησης, να επιδιώξει νέα νομιμοποίηση ή να αναζητήσει διαφορετική διέξοδο παραμένει άγνωστο. Το βέβαιο είναι ότι η επόμενη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής δεν θα αποτελέσει μια ακόμη εσωκομματική διαδικασία, αλλά πιθανότατα το σημείο από το οποίο θα αρχίσει να διαμορφώνεται ο ΣΥΡΙΖΑ της επόμενης ημέρας.

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