Από τις παραλίες της Μήλου και της Σύμης μέχρι το φαράγγι του Βίκου αναγνώστες του Guardian αποθέωσαν τις ομορφιές της Ελλάδας που αντίκρισαν στα ταξίδια τους στη χώρα μας.

Γιατί η Μήλος είναι αξέχαστη

Photo: Tobias Rademacher / Unsplash

Η Μήλος ήταν για έναν αναγνώστη η ανακάλυψη που έγινε από… ψηλά, καθώς την είδε πετώντας πάνω από το νησί στην επιστροφή από την Κρήτη. Η απόφαση να γίνει ο επόμενος προορισμός δεν τον απογοήτευσε.

Ήρεμη, γαλήνια και εντυπωσιακά όμορφη, η Μήλος ξεχωρίζει για το ηφαιστειακό της τοπίο και τη βόρεια ακτογραμμή της. Το Σαρακήνικο, με τα λευκά βράχια του, περιγράφεται ως ιδανικό σημείο για φωτογραφίες.

«Η Μήλος δεν είναι τόσο γνωστή όσο θα έπρεπε».

«Το Σαρακήνικο είναι ο τέλειος σταθμός για φωτογραφίες».

«Πραγματικά αξέχαστο ταξίδι».

Κυνηγώντας καταρράκτες στο Πήλιο

Photo: Eleni Alexiou / Wikimedia Commons

Στη χερσόνησο του Πηλίου, στην ανατολική κεντρική Ελλάδα, οι διακοπές είχαν βάση τη Νταμούχαρη. Η διαμονή έγινε πάνω από το μικρό κατάστημα του χωριού, με θέα στο λιμάνι και μόλις ένα λεπτό από την παραλία με τα λευκά βότσαλα.

Οι μέρες γέμισαν με βουτιές στο λιμάνι και στην παραλία, κολύμπι με μάσκα δίπλα σε ψάρια και θαλάσσια όστρακα, αλλά και μια ζεστή πεζοπορία μέχρι την παραλία Φακίστρα, όπου η οικογένεια δροσίστηκε κάτω από έναν καταρράκτη.

«Να έχετε μαζί σας πολύ νερό».

«Ένα αργό, γεμάτο εξερεύνηση και χαρά ταξίδι».

«Σπιτικό φαγητό σε μικρά εστιατόρια και δυνατός καφές κάτω από πλάτανο 1.000 ετών».

Βόλτες με καΐκι στις παραλίες της Σύμης

Photo: Mirna Dalic / Unsplash

Η Σύμη, στα Δωδεκάνησα και κοντά στις τουρκικές ακτές, περιγράφεται ως το ιδανικό μέρος για να αποσυνδεθεί κανείς από την ένταση της καθημερινότητας.

Με αφετηρία τη Ρόδο, οι διακοπές στο νησί κύλησαν με καθημερινές εκδρομές με καΐκι σε διαφορετικές παραλίες. Στον κόλπο Μαραθούντα, οι κατσίκες κυκλοφορούσαν ελεύθερες ανάμεσα στις ξαπλώστρες και τις πέτρες, ενώ οι ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα πρόσφεραν θαλασσινά, σαλάτες και παγωμένη μπίρα.

«Κάθε μέρα και μια νέα παραλία».

«Οι ταβέρνες στη σκιά ήταν το πραγματικό highlight».

«Η Σύμη ήταν το τέλειο μέρος για χαλάρωση».

Περίπατοι ανάμεσα σε βενετσιάνικα αρχοντικά στη Σύρο

Photo: Eurokinissi

Η Σύρος, διοικητική πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ξεχωρίζει για την αρχοντική Ερμούπολη, τις χαλαρές βόλτες ανάμεσα σε βενετσιάνικα αρχοντικά και τις βουτιές από τα βράχια.

Ένας αναγνώστης περιγράφει την εκδρομή στην παραλία Γαλησσάς και την πεζοπορία προς τον Άγιο Στέφανο, ένα εκκλησάκι μέσα σε σπηλιά, σχεδόν πάνω στη θάλασσα. Το ηλιοβασίλεμα εκεί χαρακτηρίζεται μαγικό.

«Φτιάξαμε έναν πρόχειρο χάρτη ρωτώντας τους ντόπιους».

«Το ηλιοβασίλεμα στον Άγιο Στέφανο ήταν μαγική εμπειρία».

«Ο θρύλος λέει ότι το εκκλησάκι χτίστηκε από ψαρά που σώθηκε από τεράστιο χταπόδι».

Η θεραπευτική δύναμη της Ύδρας

Photo: Eurokinissi

Η Ύδρα, στον Σαρωνικό, έγινε για μια οικογένεια τόπος ηρεμίας μετά την απώλεια της μητέρας τους. Από τον Πειραιά πήραν το πλοίο για το μικρό νησί χωρίς αυτοκίνητα και έμειναν σε ξενοδοχείο.

Η Ύδρα εξερευνήθηκε μέσα σε ένα απόγευμα, αλλά το ταξίδι ήταν κυρίως αφιερωμένο στις βουτιές, το διάβασμα, το φαγητό και τις ήσυχες στιγμές μνήμης.

«Οι πιο καθαρές θάλασσες που έχω κολυμπήσει ποτέ».

«Διαβάσαμε, φάγαμε, θυμηθήκαμε και σιγά σιγά θεραπευτήκαμε».

«Ένα ζεστό, ήρεμο μέρος για διακοπές».

Ένα αρχαιολογικό διαμάντι κοντά στην Πρέβεζα

Photo: Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. – Γενική Γραμματεία Πολιτισμού

Η αρχαία Κασσώπη, κοντά στην Πρέβεζα, ήταν για έναν αναγνώστη ένα από τα σημαντικότερα σημεία του ταξιδιού του στη δυτική Ελλάδα.

Ο άγνωστος σε πολλούς αρχαιολογικός χώρος, μέσα σε πλαγιά γεμάτη αγριολούλουδα, πρόσφερε μια σπάνια εμπειρία ησυχίας. Οι μόνοι «συνοδοί» ήταν μέλισσες, πεταλούδες, σαύρες και ο φύλακας του χώρου.

Η περιήγηση στα ερείπια της αρχαίας πόλης και στο θέατρο του 3ου αιώνα π.Χ., με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, περιγράφεται ως ρομαντική και βαθιά ελληνική εμπειρία. Την ίδια μέρα ακολούθησε παρατήρηση δελφινιών στον Αμβρακικό και δείπνο με γαρίδες Πρέβεζας.

«Είχαμε ολόκληρο τον χώρο δικό μας».

«Μια αξέχαστα ρομαντική και ελληνική εμπειρία».

«Δελφίνια στον Αμβρακικό και γαρίδες Πρέβεζας για δείπνο».

Πίσω στον χρόνο στην Αντίπαρο

Photo: Dimitris Kiriakakis / Unsplash

Παρότι οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί οδηγοί προτείνουν ημερήσια εκδρομή στην Αντίπαρο από την Πάρο, μια αναγνώστρια έμεινε πέντε ημέρες στο νησί και το χαρακτήρισε την καλύτερη απόφαση του ταξιδιού στις Κυκλάδες.

Η Αντίπαρος περιγράφεται σαν ένα ταξίδι σε μια πιο ήσυχη, λιγότερο τουριστική Ελλάδα, με απλή ομορφιά και γαλήνια ατμόσφαιρα. Οι πρωινές βουτιές έγιναν στα γαλαζοπράσινα νερά της παραλίας Παναγία, ενώ η Χώρα της Αντιπάρου και ο κόλπος Σιφνέικο πρόσφεραν επιπλέον λόγους για εξερεύνηση.

«Σαν να γυρίζεις δεκαετίες πίσω».

«Η ομορφιά της είναι διακριτική και γαλήνια».

«Η Πάρος είναι λίγα λεπτά μακριά με το φέρι μποτ».

Η Αμοργός όπως στο «Απέραντο Γαλάζιο»

Photo: Yorgos Triantafyllou / Unsplash

Η Αμοργός παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταινία «Απέραντο Γαλάζιο». Για έναν αναγνώστη, η εικόνα της Μονής Χοζοβιώτισσας, του μοναστηριού του 11ου αιώνα που μοιάζει να ξεπροβάλλει από τον βράχο, ήταν κάτι που είχε μείνει στη μνήμη του από την ταινία.

Όταν την είδε από κοντά, στο ταξίδι του στο νησί, η εμπειρία ήταν πραγματικά αξέχαστη.

«Την είχα δει αμέτρητες φορές στην ταινία».

«Το να τη δω από κοντά ήταν αξέχαστο».

«Η Αμοργός είναι ένα από τα πιο γοητευτικά ελληνικά νησιά».

Μια πραγματική περιπέτεια σε Κεφαλονιά και Ιθάκη

Photo: Christos Vittoratos / Wikimedia Commons

Στην Κεφαλονιά, και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο, ένας αναγνώστης θυμάται τις παιδικές του διακοπές με τους γονείς του: όμορφες παραλίες, εξαιρετικό φαγητό και άφθονο ήλιο.

Η πιο έντονη ανάμνηση, όμως, ήταν η ενοικίαση μικρού μηχανοκίνητου σκάφους με τον πατέρα του και η διαδρομή μέχρι την Ιθάκη. Η εξερεύνηση κράτησε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα να τελειώσουν τα καύσιμα και να χρειαστούν βοήθεια.

«Ήταν μια πραγματική περιπέτεια».

«Ο πατέρας μου πέθανε το 2022 και αυτή η ανάμνηση παραμένει πολύτιμη».

«Το Φισκάρδο είχε παραλίες, φαγητό και ήλιο».

Η καλύτερη εμπειρία: άγρια ζωή στο φαράγγι του Βίκου

Photo: Eurokinissi

Το φαράγγι του Βίκου, στη βόρεια Ελλάδα, ήταν το αποκορύφωμα ενός οδικού ταξιδιού. Περιγράφεται ως εντυπωσιακό και άγριο, με πλούσια πανίδα και μια αίσθηση απόλυτης ηρεμίας.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, οι ταξιδιώτες είδαν χελώνες στο μονοπάτι και συνάντησαν για λίγο μια οχιά με κέρατο, ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια της Ευρώπης. Η περιοχή φιλοξενεί επίσηςαρκούδες, λύκους, ασπροπάρηδες και αγριογούρουνα.

Στο τέλος της διαδρομής, οι πηγές του Βοϊδομάτη πρόσφεραν μια κρυστάλλινη φυσική πισίνα για βουτιά, με το νερό να παραμένει παγωμένο όλο τον χρόνο, στους 4-7 βαθμούς Κελσίου.

«Το φαράγγι του Βίκου ήταν συγκλονιστικό».

«Είδαμε χελώνες και μια οχιά με κέρατο».

«Οι πηγές του Βοϊδομάτη είναι ιδανικές για βουτιά, αν αντέχετε το κρύο».

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