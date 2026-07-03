Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από τις παραλίες της Μήλου και της Σύμης μέχρι το φαράγγι του Βίκου αναγνώστες του Guardian αποθέωσαν τις ομορφιές της Ελλάδας που αντίκρισαν στα ταξίδια τους στη χώρα μας.
Η Μήλος ήταν για έναν αναγνώστη η ανακάλυψη που έγινε από… ψηλά, καθώς την είδε πετώντας πάνω από το νησί στην επιστροφή από την Κρήτη. Η απόφαση να γίνει ο επόμενος προορισμός δεν τον απογοήτευσε.
Ήρεμη, γαλήνια και εντυπωσιακά όμορφη, η Μήλος ξεχωρίζει για το ηφαιστειακό της τοπίο και τη βόρεια ακτογραμμή της. Το Σαρακήνικο, με τα λευκά βράχια του, περιγράφεται ως ιδανικό σημείο για φωτογραφίες.
Στη χερσόνησο του Πηλίου, στην ανατολική κεντρική Ελλάδα, οι διακοπές είχαν βάση τη Νταμούχαρη. Η διαμονή έγινε πάνω από το μικρό κατάστημα του χωριού, με θέα στο λιμάνι και μόλις ένα λεπτό από την παραλία με τα λευκά βότσαλα.
Οι μέρες γέμισαν με βουτιές στο λιμάνι και στην παραλία, κολύμπι με μάσκα δίπλα σε ψάρια και θαλάσσια όστρακα, αλλά και μια ζεστή πεζοπορία μέχρι την παραλία Φακίστρα, όπου η οικογένεια δροσίστηκε κάτω από έναν καταρράκτη.
Η Σύμη, στα Δωδεκάνησα και κοντά στις τουρκικές ακτές, περιγράφεται ως το ιδανικό μέρος για να αποσυνδεθεί κανείς από την ένταση της καθημερινότητας.
Με αφετηρία τη Ρόδο, οι διακοπές στο νησί κύλησαν με καθημερινές εκδρομές με καΐκι σε διαφορετικές παραλίες. Στον κόλπο Μαραθούντα, οι κατσίκες κυκλοφορούσαν ελεύθερες ανάμεσα στις ξαπλώστρες και τις πέτρες, ενώ οι ταβέρνες δίπλα στη θάλασσα πρόσφεραν θαλασσινά, σαλάτες και παγωμένη μπίρα.
Η Σύρος, διοικητική πρωτεύουσα των Κυκλάδων, ξεχωρίζει για την αρχοντική Ερμούπολη, τις χαλαρές βόλτες ανάμεσα σε βενετσιάνικα αρχοντικά και τις βουτιές από τα βράχια.
Ένας αναγνώστης περιγράφει την εκδρομή στην παραλία Γαλησσάς και την πεζοπορία προς τον Άγιο Στέφανο, ένα εκκλησάκι μέσα σε σπηλιά, σχεδόν πάνω στη θάλασσα. Το ηλιοβασίλεμα εκεί χαρακτηρίζεται μαγικό.
Η Ύδρα, στον Σαρωνικό, έγινε για μια οικογένεια τόπος ηρεμίας μετά την απώλεια της μητέρας τους. Από τον Πειραιά πήραν το πλοίο για το μικρό νησί χωρίς αυτοκίνητα και έμειναν σε ξενοδοχείο.
Η Ύδρα εξερευνήθηκε μέσα σε ένα απόγευμα, αλλά το ταξίδι ήταν κυρίως αφιερωμένο στις βουτιές, το διάβασμα, το φαγητό και τις ήσυχες στιγμές μνήμης.
Η αρχαία Κασσώπη, κοντά στην Πρέβεζα, ήταν για έναν αναγνώστη ένα από τα σημαντικότερα σημεία του ταξιδιού του στη δυτική Ελλάδα.
Ο άγνωστος σε πολλούς αρχαιολογικός χώρος, μέσα σε πλαγιά γεμάτη αγριολούλουδα, πρόσφερε μια σπάνια εμπειρία ησυχίας. Οι μόνοι «συνοδοί» ήταν μέλισσες, πεταλούδες, σαύρες και ο φύλακας του χώρου.
Η περιήγηση στα ερείπια της αρχαίας πόλης και στο θέατρο του 3ου αιώνα π.Χ., με φόντο το γαλάζιο της θάλασσας, περιγράφεται ως ρομαντική και βαθιά ελληνική εμπειρία. Την ίδια μέρα ακολούθησε παρατήρηση δελφινιών στον Αμβρακικό και δείπνο με γαρίδες Πρέβεζας.
Παρότι οι περισσότεροι ταξιδιωτικοί οδηγοί προτείνουν ημερήσια εκδρομή στην Αντίπαρο από την Πάρο, μια αναγνώστρια έμεινε πέντε ημέρες στο νησί και το χαρακτήρισε την καλύτερη απόφαση του ταξιδιού στις Κυκλάδες.
Η Αντίπαρος περιγράφεται σαν ένα ταξίδι σε μια πιο ήσυχη, λιγότερο τουριστική Ελλάδα, με απλή ομορφιά και γαλήνια ατμόσφαιρα. Οι πρωινές βουτιές έγιναν στα γαλαζοπράσινα νερά της παραλίας Παναγία, ενώ η Χώρα της Αντιπάρου και ο κόλπος Σιφνέικο πρόσφεραν επιπλέον λόγους για εξερεύνηση.
Η Αμοργός παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταινία «Απέραντο Γαλάζιο». Για έναν αναγνώστη, η εικόνα της Μονής Χοζοβιώτισσας, του μοναστηριού του 11ου αιώνα που μοιάζει να ξεπροβάλλει από τον βράχο, ήταν κάτι που είχε μείνει στη μνήμη του από την ταινία.
Όταν την είδε από κοντά, στο ταξίδι του στο νησί, η εμπειρία ήταν πραγματικά αξέχαστη.
Στην Κεφαλονιά, και συγκεκριμένα στο Φισκάρδο, ένας αναγνώστης θυμάται τις παιδικές του διακοπές με τους γονείς του: όμορφες παραλίες, εξαιρετικό φαγητό και άφθονο ήλιο.
Η πιο έντονη ανάμνηση, όμως, ήταν η ενοικίαση μικρού μηχανοκίνητου σκάφους με τον πατέρα του και η διαδρομή μέχρι την Ιθάκη. Η εξερεύνηση κράτησε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, με αποτέλεσμα να τελειώσουν τα καύσιμα και να χρειαστούν βοήθεια.
Το φαράγγι του Βίκου, στη βόρεια Ελλάδα, ήταν το αποκορύφωμα ενός οδικού ταξιδιού. Περιγράφεται ως εντυπωσιακό και άγριο, με πλούσια πανίδα και μια αίσθηση απόλυτης ηρεμίας.
Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας, οι ταξιδιώτες είδαν χελώνες στο μονοπάτι και συνάντησαν για λίγο μια οχιά με κέρατο, ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια της Ευρώπης. Η περιοχή φιλοξενεί επίσηςαρκούδες, λύκους, ασπροπάρηδες και αγριογούρουνα.
Στο τέλος της διαδρομής, οι πηγές του Βοϊδομάτη πρόσφεραν μια κρυστάλλινη φυσική πισίνα για βουτιά, με το νερό να παραμένει παγωμένο όλο τον χρόνο, στους 4-7 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε επίσης:
Σκόπελος, η αυθεντική και ανέγγιχτη
Αυτές είναι οι κορυφαίες 10 παραλίες της Ελλάδας που θυμίζουν καρτ ποστάλ
HolidayCheck: Σάμος, «η ελληνική χαρά της ζωής ανάμεσα σε βουνά και κόλπους»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.