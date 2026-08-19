ΚΚΕ για μεταφορά Patriot στη Σούδα: Nα σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο

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Το ΚΚΕ αντιδρά στον σχεδιασμό για τη μετακίνηση συστημάτων Patriot στη Σούδα, τονίζοντας ότι η εν λόγω κίνηση «επιβεβαιώνει τους κινδύνους από την πολιτική της εμπλοκής».

Παράλληλα, θέτει στο επίκεντρο τη χρήση των κονδυλίων για τους εξοπλισμούς, σημειώνοντας ότι αυτά κατευθύνονται «στην εξυπηρέτηση και την προστασία των ξένων αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών και στην ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΚΕ

«Ο κυβερνητικός σχεδιασμός να μετακινηθούν Patriot για την προστασία της αμερικάνικης βάσης της Σούδας από πιθανά ιρανικά αντίποινα, επιβεβαιώνει τους κινδύνους από την πολιτική της εμπλοκής και ποια είναι η “ασφάλεια” που παρέχουν οι στρατηγικές συμμαχίες της κυβέρνησης, τις οποίες στηρίζουν και τα άλλα κόμματα.

Ταυτόχρονα, αποκαλύπτει -για μια ακόμη φορά- πού καταλήγουν τα δισεκατομμύρια που πληρώνει ο λαός για πολεμικούς εξοπλισμούς: όχι προφανώς στην περιβόητη “άμυνα της χώρας”, αλλά στην εξυπηρέτηση και την προστασία των ξένων αμερικανοΝΑΤΟϊκών βάσεων και υποδομών και στην ολοένα βαθύτερη εμπλοκή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Τώρα που ο κίνδυνος γενίκευσης του ιμπεριαλιστικού πολέμου γίνεται πιο έντονος από ποτέ, επείγει να δυναμώσει ο αγώνας για να σταματήσει κάθε συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο, να κλείσουν τώρα οι αμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, για να πάψει η χώρα να είναι ορμητήριο πολέμου, θύτης άλλων λαών και στόχος αντιποίνων, να επιστρέψουν οι φρεγάτες και το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων από αποστολές στο εξωτερικό».

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