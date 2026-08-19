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19.08.2026 15:56

Θεοδωρικάκος για τα θετικά στοιχεία για πληθωρισμό: Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης του κόστους ζωής

19.08.2026 15:56
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«Δεν εφησυχάζουμε, δεν πανηγυρίζουμε, συνεχίζουμε τη μάχη μείωσης του κόστους ζωής», δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα στοιχεία που δείχνουν την αρνητική πορεία του πληθωρισμού τροφίμων τον Ιούλιο στη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, με βάση τα στοιχεία της Eurostat για τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός των τροφίμων στην Ελλάδα είναι -0,4%, σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2025, και -2,3%, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2026. Στην Ευρωζώνη τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 0,8% και -0,2%. Επισημαίνεται ότι ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα είναι ο χαμηλότερος σε μηνιαία μεταβολή μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:

«Τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat δείχνουν ότι σε ένα δύσκολο και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, με δύο πολέμους στην ευρύτερη περιοχή και υψηλές τιμές στο πετρέλαιο και τα καύσιμα, η επίμονη προσπάθεια για τον έλεγχο των τιμών φέρνει αποτελέσματα.

Προφανώς δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε. Εργαζόμαστε με σχέδιο, συνεχείς παρεμβάσεις και ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, για να λειτουργεί η αγορά με πιο δίκαιο, ανταγωνιστικό τρόπο.

Άλλωστε, η προσπάθεια για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και της μέσης ελληνικής οικογένειας είναι συνολική, καθώς περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης, τη μείωση της φορολογίας -ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους- και τη συνεχή προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και η προετοιμασία της εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης από τις αρχές Σεπτεμβρίου, με τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης, της Ανεξάρτητης Αρχής και των φορέων της επιχειρηματικότητας.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι τα προβλήματα του κόστους ζωής δεν λύνονται ούτε με συνθήματα, ούτε με αδιέξοδες και ανεδαφικές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Συνεχίζουμε με επιμονή την προσπάθεια για τη στήριξη της κοινωνίας».

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