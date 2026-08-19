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19.08.2026 13:42

Πληθωρισμός: Στο 2,7% η Ελλάδα τον Ιούλιο – Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

19.08.2026 13:42
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Χαμηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών-μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο, καταγράφοντας μείωση 1,4 ποσοστιαίας μονάδας σε ετήσια βάση, με τον πληθωρισμό να κινείται πλέον σε χαμηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, σε μηνιαία βάση, οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4%, η μεγαλύτερη μηνιαία μείωση μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ.

Στην ευρωζώνη, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο και 2,0% έναν χρόνο νωρίτερα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 3,0%, από 2,9% τον προηγούμενο μήνα.

Στην ευρωζώνη, τη μεγαλύτερη συμβολή στη διαμόρφωση του πληθωρισμού είχαν οι υπηρεσίες, ενώ ακολούθησαν η ενέργεια, τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά και τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών παραμένουν αισθητές, με τη Σουηδία να καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό, στο 0,3%, και τη Ρουμανία το υψηλότερο, στο 8,2%.

Στις υπόλοιπες χώρες της Νότιας Ευρώπης, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,9% στην Ισπανία, στο 4,4% στην Κύπρο, στο 4,4% στη Βουλγαρία και στο 3,1% στην Πορτογαλία. Στη Ρουμανία καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό, στο 8,2%.

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