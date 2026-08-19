Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές – Οι ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ, και αυτόν τον μήνα οι πληρωμές θα ακολουθήσουν τον κανόνα διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Αναλυτικά, την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4387/2016.

Οι επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Συγκεκριμένα, τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Όπως κάθε μήνα, η πίστωση των συντάξεων πραγματοποιείται από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Συνεπώς τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ και τους λογαριασμούς των συνταξιούχων από την Τρίτη 25 και Πέμπτη 27 Αυγούστου αντίστοιχα.

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