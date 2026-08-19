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19.08.2026 12:53

Να πάρει θέση η ΕΕ για τη Μονή Σινά ζητά το ΠΑΣΟΚ – Ο προβληματισμός των 4 ευρωβουλευτών του

19.08.2026 12:53
MONH_SINA
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  • Τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν κοινή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ιεράς Μονής Αγίας Αικατερίνης στο Σινά.
  • Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν ανησυχίες για τη νομική εκπροσώπηση της Μονής ενόψει της επικείμενης δικαστικής εκδίκασης στην Αίγυπτο στις 23 Αυγούστου.
  • Η παρέμβαση ζητά διευκρινίσεις για το αν οι εξελίξεις αυτές συνεκτιμήθηκαν στην αξιολόγηση της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το κράτος δικαίου.
  • Οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να εξετάσει αν η στάση της Αιγύπτου συνάδει με τις διεθνείς υποχρεώσεις της για την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας.

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Κοινή γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσαν σήμερα οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης, αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης στο Σινά. 

Η κοινοβουλευτική παρέμβαση των τεσσάρων ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ έρχεται ενόψει της επικείμενης τελικής εκδίκασης της υπόθεσης σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής ενώπιον του Αιγυπτιακού Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 23 Αυγούστου.

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας της Μονής, την άρνηση μέχρι σήμερα πολιτειακής αναγνώρισης του κανονικώς εκλεγμένου Αρχιεπισκόπου και Ηγουμένου της από τις Αιγυπτιακές Αρχές και ως εκ τούτων τη μη δυνατότητα αποτελεσματικής δικαστικής εκπροσώπησης και προστασίας του ιστορικού ιδιοκτησιακού της καθεστώτος της Μονής.

Όπως επισημαίνουν, οι εξελίξεις αυτές λαμβάνουν χώρα τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβαθύνει τη στρατηγική της εταιρική σχέση με την Αίγυπτο και έχει προχωρήσει σε θετική αξιολόγηση της χώρας ως προς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Οι τέσσερις ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει:

α) εάν οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τη Μονή Σινά συνεκτιμήθηκαν κατά την αξιολόγηση της Αιγύπτου και κατά τη λήψη αποφάσεων για τη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης·

β) εάν θεωρεί ότι οι εν λόγω εξελίξεις συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αιγύπτου ως προς την προστασία της θρησκευτικής ελευθερίας, την αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την προστασία ιστορικών θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει επανειλημμένως το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Μονής Σινά ζητώντας, τόσο από την ελληνική κυβέρνηση, όσο και από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, σαφείς απαντήσεις και την προστασία του σημαντικού αυτού θρησκευτικού συμβόλου της Ορθοδοξίας αλλά και πολιτιστικού μνημείου της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας κληρονομιάς.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι συνεπής με τις αρχές που η ίδια διακηρύσσει. Οποιαδήποτε εταιρική σχέση προϋποθέτει σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της θρησκευτικής ελευθερίας και της ευρωπαϊκής και συνάμα παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς», επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ.

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