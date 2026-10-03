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03.10.2026 14:33

Ομαδικός βιασμός στο Κορνέλ: Στοχοποιούν πάλι το θύμα – Χρήστες των social προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της

03.10.2026 14:33
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«Υπό πολιορκία» από χρήστες των social media που προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της βρίσκεται η νεαρή γυναίκα που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από 7 φοιτητές σε σπίτι αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κορνέλ στις ΗΠΑ, αποκάλυψε ο δικηγόρος της.

Όπως είπε η γυναίκα βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, καθώς χρήστες ανεβάζουν δήθεν φωτογραφίες μια κοπέλας κατονομάζοντας την και σχολιάζοντας επικριτικά τα ποστ, την εμφάνιση αλλά και το τι φοράει στις αναρτήσεις.

Οι προσπάθειες αυτές εντάθηκαν μετά την τοποθέτηση πολιτικού σχολιαστή, ο οποίος δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να αποκαλύψει την ταυτότητα της γυναίκας. Υποστήριξε ότι είναι άδικο εκείνη να παραμένει ανώνυμη, ενώ τα ονόματα των επτά ανδρών έχουν δημοσιοποιηθεί, παρότι δεν έχουν κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα.

«Βρίσκεται υπό πολιορκία στα social media, όπου άνθρωποι προσπαθούν να την ταυτοποιήσουν», δήλωσε ο δικηγόρος της. Όπως υποστήριξε, αναρτήσεις στο διαδίκτυο έχουν λανθασμένα υποδείξει άλλες γυναίκες ως την Jane Doe, προκαλώντας τους προβλήματα.

Παράλληλα, στα social media έχουν εμφανιστεί πολλές γυναίκες που προσπαθούν να προστατεύσουν την ταυτότητα της καταγγέλλουσας, δημοσιεύοντας βίντεο με τον τίτλο «I am Jane Doe». «Θέλουν να την απειλήσουν, να την ντροπιάσουν» γράφουν χρήστες του διαδικτύου.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γυναίκες μοιράζονται και τις δικές τους εμπειρίες σεξουαλικής κακοποίησης, σε μια προσπάθεια αλληλεγγύης προς την καταγγέλλουσα και ταυτόχρονα να δυσκολέψουν τις διαδικτυακές αναζητήσεις για το όνομά της.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
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