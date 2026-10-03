Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω απειλής με drone – Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

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Νέος συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία έπειτα από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο της χώρας, με αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους.
Το ύποπτο drone φέρεται να εισήλθε στη χώρα από τη Λευκορωσία ενώ μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική απογειώθηκαν μετά από τη σχετική αναφορά.
Την πληροφορία ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.
Οι αρχές συνέστησαν επίσης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Βίλνιους να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.
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