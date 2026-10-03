search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 12:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.10.2026 10:28

Λιθουανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Βίλνιους λόγω απειλής με drone – Σηκώθηκαν μαχητικά του ΝΑΤΟ

03.10.2026 10:28
drone_2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Νέος συναγερμός σήμανε στη Λιθουανία έπειτα από εντοπισμό drone στον εναέριο χώρο της χώρας, με αποτέλεσμα να κλείσει το αεροδρόμιο του Βίλνιους.

Το ύποπτο drone φέρεται να εισήλθε στη χώρα από τη Λευκορωσία ενώ μαχητικά αεροσκάφη της αποστολής εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική απογειώθηκαν μετά από τη σχετική αναφορά.

Την πληροφορία ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Λιθουανίας.

Οι αρχές συνέστησαν επίσης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής του Βίλνιους να είναι έτοιμοι να αναζητήσουν καταφύγιο, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FOTIA_PIROSVESTIKI

Κεφαλονιά: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

kataigida_2808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

kasselakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

kakokairia_kriti
ΕΛΛΑΔΑ

«Μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία»: Νέο μήνυμα του 112 στον Μυλοπόταμο – Σε κλοιό κακοκαιρίας για ακόμη ένα 24ωρο η Κρήτη

giorgos_mazonakis_3009
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Κινητά, λάπτοπ και ένα τάμπλετ πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xamogelo-paidiou
ΕΛΛΑΔΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια του 9χρονου Γεράσιμου – Εντοπίστηκε έξι ημέρες μετά την εξαφάνισή του και είναι καλά στην υγεία του

poseidosnos 2
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Μετακίνησαν την... παραλιακή για χάρη της Lamda και το κόστος λειτουργίας θα βαρύνει το Δημόσιο

ert
MEDIA

ΕΡΤ: Παραίτηση για προσωπικούς λόγους…

pezoporia mitsotakis – new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πεζοπορία του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Όλυμπο – Επισκέφθηκε και την Ιερά Μονή Αγίου Διονύσου

tsipras-alieis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλιείς σε Τσίπρα: «Τουρκικά αλιευτικά ψαρεύουν καθημερινά στα ελληνικά ύδατα - Έχετε ευθύνη που λέγατε ότι δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 12:48
FOTIA_PIROSVESTIKI

Κεφαλονιά: Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αννινάτα – Επί ποδός η Πυροσβεστική

kataigida_2808_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Μέχρι πότε θα διαρκέσει η κακοκαιρία στην Κρήτη, θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο

kasselakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

1 / 3