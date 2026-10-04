Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός… αυτοαποθεωνόταν στην κατάθεσή της – «Τελείωσα με λίαν καλώς το ΕΚΠΑ, αποφασίζω με το χέρι στην καρδιά»

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Την εικόνα της καλής και αφοσιωμένης γιατρού προσπάθησε να περάσει στον ανακριτή η 56χρονη που παραμένει προφυλακισμένη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με το Mega, αφού παραδέχτηκε ότι είναι γιατρός «άνευ ειδικότητας» είπε πως αποφοίτησε από το ΕΚΠΑ με βαθμό «λίαν καλώς» και πως εργάζεται ως γιατρός από το 1995 όταν και της χορηγήθηκε άδεια από τη Νομαρχία Αθηνών.

«Μέχρι σήμερα έχω λευκό πειθαρχικό και προφανώς ποινικό μητρώο, δεν έχω απασχολήσει ποτέ καμία Αρχή και έχω διάγει έναν απολύτως κοινωνικά συμμορφούμενο και θετικό βίο σε μία επιστημονική επαγγελματική πορεία ήδη 31 συναπτών ετών. Τα αίτια αυτά σύννομου βίου μου είναι αρκετά ικανά για να πιστοποιήσουν την ποιότητα μου ως ανθρώπου» ανέφερε σύμφωνα με το Mega και συνέχισε: «Από όταν θυμάμαι τον εαυτό μου, ήθελα να γίνω γιατρός. Η μέρα που πέρασα την πόρτα της ιατρικής ήταν η σπουδαιότερη μέρη της ζωής μου. Αυτό δεν είναι απλά επάγγελμα για εμένα. Είμαι πάντα διαθέσιμη για τους ασθενείς μου».

Αυτό που προκαλεί εντύπωση, είναι πως ως γιατρός είπε ότι αποφασίζει «πάντα με το χέρι στην καρδιά ανάλογα με τις γνώση μου και την εκπαίδευσή μου», ενώ ισχυρίστηκε ότι εργάζεται 12-14 ώρες την ημέρα».

«Δεν έχω καμία κοσμική παρουσία ούτε έχω βγει ποτέ σε εκπομπές παρότι έχω κληθεί πολλάκις και η φήμη μου έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά από στόμα σε στόμα από τους ασθενείς μου. Στο παρελθόν με κάλεσε ασθενής μου από Θεσσαλονίκη 9:00 το βράδυ και μου είπε πως σκέφτεται να πέσει από τον μπαλκόνι, αλλά μέσα στην απελπισία του με θυμήθηκε και μου είπε να τον περιμένω μέχρι να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στο ιατρείο. Πολλές φορές ακόμη και τα παιδιά μου διαμαρτύρονται γιατί δεν τους σηκώνω ούτε τηλέφωνα όταν είμαι στη δουλειά. Μέσα στην ημέρα ούτε καν προλαβαίνω να φάω και τρώω μετά στο τέλος της ημέρας. Πολλές φορές ακόμη και οι ασθενείς μου διερωτώνται, αν χρειάζομαι διάλειμμα μεταξύ των ραντεβού» φέρεται να είπε ακόμη, λόγια που προφανώς δεν έπεισαν τις αρχές για να παραμείνει ελεύθερη.

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