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05.07.2026 17:32

ΣΥΡΙΖΑ: Οι Ρώσοι φαρσέρ κατέρριψαν το κυβερνητικό αφήγημα, ξεγέλασαν τον Ντόκο με ένα μέιλ και λίγο make up

05.07.2026 17:32
SYRIZA NEW

Για «πρωτοφανές φιάσκο του δήθεν επιτελικού κράτους» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση με τους δύο Ρώσους φαρσέρ και τον Θάνο Ντόκο.

«Οι δηλώσεις των Ρώσων φαρσέρ στο MEGA εκθέτουν ανεπανόρθωτα το πρόχειρο κυβερνητικό αφήγημα που στήθηκε για να δικαιολογήσει το πρωτοφανές φιάσκο του δήθεν “επιτελικού κράτους”» αναφέρουν στη Κουμουνδούρου και προσθέτουν:

«Από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση επιχείρησε να καλύψει την ανεπάρκειά της με απίθανες ιστορίες περί “προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης”, “υβριδικών επιθέσεων” και “εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων”. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν χρησιμοποιήθηκε καμία εξελιγμένη τεχνολογία, αλλα απλώς ένα email από έναν απλό λογαριασμό και λίγο make up.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του πρωθυπουργού, κ. Ντόκος εξαπατήθηκε τόσο εύκολα. Είναι ότι η κυβέρνηση, αντί να αναλάβει την ευθύνη για μια εξαιρετικά σοβαρή αποτυχία, επέλεξε να κατασκευάσει ένα αφήγημα γεμάτο αστείες αιτιάσεις, φαντασιώσεις και αντιφάσεις, υποτιμώντας για μια ακόμη φορά τη νοημοσύνη των πολιτών».

Στην ανακοίνωσή του, καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ: «Η εικόνα ενός δήθεν πανίσχυρου επιτελικού κράτους καταρρέει μαζί με τις πρόχειρες και αστείες δικαιολογίες που χρησιμοποίησαν.

Η εθνική ασφάλεια απαιτεί σοβαρότητα, αξιοπιστία και προφανώς λογοδοσία. Ακριβώς ό,τι έλειψε από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και σε αυτή την υπόθεση. Η κυβέρνηση εκτός από ανίκανη αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά και επικίνδυνη, σε όλους τους τομείς.Πρέπει να φύγουν το συντομότερο δυνατό».

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 18:37
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