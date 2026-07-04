Formula 1: Πρώτη νίκη σε αγώνα σπριντ για τον Αντονέλι στο Σίλβερστοουν

Ο Κίμι Αντονέλι πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του σε αγώνα σπριντ της Φόρμουλα 1, επικρατώντας στο Σίλβερστοουν κι επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση ως πρωτοπόρος του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Ο οδηγός της Mercedes άφησε πίσω του τον κάτοχο της pole position Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του στην εκκίνηση για να διατηρήσει προσωρινά την πρωτοπορία. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έκλεισε ιδανικά την εσωτερική στην πρώτη στροφή και κράτησε πίσω τον νεαρό Ιταλό, την ώρα που ο Λάντο Νόρις πίεζε από κοντά με τη McLaren.

Ο Αντονέλι παρέμεινε σε απόσταση βολής και μετά από αρκετούς γύρους έντονης πίεσης κατάφερε να περάσει μπροστά στον όγδοο γύρο. Η μάχη δεν περιορίστηκε μόνο στις οδηγικές ικανότητες, αλλά επεκτάθηκε και στις διαφορετικές στρατηγικές των δύο ομάδων, με τη Mercedes να εκμεταλλεύεται την ισχύ της στον πρώτο τομέα της πίστας και τη Ferrari να απαντά στις μεγάλες ευθείες. Από τη στιγμή που πέρασε στην κορυφή, ο Ιταλός διαχειρίστηκε άψογα τον ρυθμό του και δεν απειλήθηκε μέχρι την καρό σημαία.

Ο Νόρις ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση, χαρίζοντας ακόμη ένα βάθρο στη McLaren, ενώ τέταρτος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ με τη δεύτερη Mercedes. Αντίθετα, ο Μαξ Φερστάπεν δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την καλή θέση εκκίνησης, έχασε έδαφος από τους πρώτους γύρους και περιορίστηκε στην έκτη θέση, πίσω και από τον Σαρλ Λεκλέρ.

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