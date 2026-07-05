Γιώργος Μυλωνάκης – Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη βραδινή έξοδος μετά την περιπέτεια υγείας

Την πρώτη του βραδινή έξοδο μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του έκανε, το βράδυ του Σαββάτου, ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου, διασκέδασαν μαζί με τον Θοδωρή Ρουσόπουλο και τη Μάρα Ζαχαρέα.

Η επιστροφή στον Ευαγγελισμό

Πριν από λίγες ημέρες, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, προκειμένου να ευχαριστήσει το ιατρικό προσωπικό για την περίοδο της νοσηλείας του.

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ” από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Μυλωνάκης.

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