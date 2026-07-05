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05.07.2026 15:14

Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ελεύθερος ο 67χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό (Video)

05.07.2026 15:14
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Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος ο οποίος συνελήφθη ως ο υπαίτιος της πρόκλησης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Ωραιόκαστρο και προκάλεσε σημαντικές καταστροφές.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και σύμφωνα με το thesspost.gr κατά την άφιξη του στα δικαστήρια δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.

Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος ενόψει της προκαταρκτικής που παρήγγειλε η εισαγγελέας.

Μεταξύ άλλων, η εισαγγελική λειτουργός ζητά να εξεταστεί το μέγεθος και η έκταση των ζημιών, αν υπάρχουν ζημιές σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις και για το αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων ατόμων, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και επεκτάθηκε.

Σύμφωνα με την ομολογία του, ο 76χρονος προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 05.07.2026 16:56
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