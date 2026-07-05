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05.07.2026 12:23

ΝΔ κατά Τσίπρα για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: Νίκησε το «όχι» που έγινε «ναι» (Video)

05.07.2026 12:23
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Tον Αλέξη Τσίπρα βάζει στόχαστρο η Νέα Δημοκρατία με βίντεο για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015.

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από το διάγγελμα που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, εικόνες με τις ουρές που σχηματίζονταν έξω από τις τράπεζες εν μέσω capital controls αλλά και από τους πανηγυρισμούς στο Σύνταγμα.

«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», επισημαίνεται.

Αναφερόμενη στο «Το timeline της ντροπής», όπως το χαρακτηρίζει, η Πειραιώς θυμίζει ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε εισηγηθεί στις 27 Ιουνίου την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ενώ μία ημέρα μετά εγκρίθηκε από τη Βουλή. Υπενθυμίζει και τις δηλώσεις του, με τις οποίες ανακοίνωσε την επιβολή capital controls, ενώ το δημοψήφισμα έγινε στις 5 Ιουλίου. Νίκησε «το “όχι” που έγινε “ναι”» σχολιάζει δηκτικά.

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