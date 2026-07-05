Έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο έξω από την αμερικανική πρεσβεία – Ανοίγουν σταδιακά οι δρόμοι

Έληξε ο συναγερμός για το ύποπτο αντικείμενο (μια βαλίτσα) έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ, στην Αθήνα, μετά τον έλεγχο αστυνομικών του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.).

Επανέρχεται σταδιακά η κυκλοφορία.

Υπενθυμίζεται πως είχε διακοπεί για τα οχήματα στη Βασιλίσσης Σοφίας από το ύψος της Δορυλαίου στο ρεύμα προς Αθήνα και από το ύψος της Παπαδιαμαντοπούλου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας.

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