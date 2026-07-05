«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: Κοντά σε σπίτια η φωτιά στη Χαλκίδα – Πνέουν ισχυροί άνεμοι

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Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε κατοικημένη περιοχή με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112.
Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η ανησυχία είναι έντονη, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.
Υπενθυμίζεται πως στην Εύβοια ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4).
Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας βρίσκονται στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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