«Παραμείνετε σε ετοιμότητα»: Κοντά σε σπίτια η φωτιά στη Χαλκίδα – Πνέουν ισχυροί άνεμοι

Συναγερμός έχει σημάνει αυτή την ώρα στην Πυροσβεστική για μεγάλη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή του Αγίου Μηνά στη Χαλκίδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, κοντά σε κατοικημένη περιοχή με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην δροσιά Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 20η ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 5, 2026

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η ανησυχία είναι έντονη, με τους πυκνούς καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον άμεσο έλεγχο της φωτιάς.

Υπενθυμίζεται πως στην Εύβοια ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός (κατηγορία 4).

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας βρίσκονται στο σημείο για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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