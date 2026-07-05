Ηράκλειο: «Λαμπάδιασε» λεωφορείο έξω από το αεροδρόμιο δίπλα σε αντλίες καυσίμου (Video)

Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν σε πάρκινγκ, έξω από τον χώρο του αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, σημάνοντας συναγερμό στις Πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 06:30, με τον Διοικητή του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Κ. Τρυφίδη να αναφέρει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο λεωφορείο, ενώ επεκτάθηκε και σε κτήριο γραφείων και αποθήκη.

Δίπλα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν αντλίες καυσίμου – ανεφοδιασμού όμως η επέμβαση ήταν έγκαιρη από την Πυροσβεστική.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και έτσι κατορθώθηκε να ελεγχθεί η φωτιά, μετέδωσε το patris.gr.

Στο σημείο του συμβάντος έντονοι μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

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