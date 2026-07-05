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05.07.2026 11:11

Ηράκλειο: «Λαμπάδιασε» λεωφορείο έξω από το αεροδρόμιο δίπλα σε αντλίες καυσίμου (Video)

05.07.2026 11:11
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φωτογραφία αρχείου

Φωτιά σε λεωφορείο που βρισκόταν σε πάρκινγκ, έξω από τον χώρο του αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, σημάνοντας συναγερμό στις Πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 06:30, με τον Διοικητή του Α’ Πυροσβεστικού Σταθμού Κ. Τρυφίδη να αναφέρει ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σε σταθμευμένο λεωφορείο, ενώ επεκτάθηκε και σε κτήριο γραφείων και αποθήκη.

Δίπλα, σύμφωνα με τον ίδιο, υπήρχαν αντλίες καυσίμου – ανεφοδιασμού όμως η επέμβαση ήταν έγκαιρη από την Πυροσβεστική.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση και έτσι κατορθώθηκε να ελεγχθεί η φωτιά, μετέδωσε το patris.gr.

Στο σημείο του συμβάντος έντονοι μαύροι καπνοί σκέπασαν μεγάλο μέρος της περιοχής, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

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