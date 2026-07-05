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05.07.2026 20:26

Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο χτυπήθηκε από… πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου – Δεν τραυματίστηκε κανείς

05.07.2026 20:26
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credit: AP

Τα πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ προκάλεσαν πανικό σε… πτήση.

Σύμφωνα με το CBS, αεροπλάνο της Delta Air Lines προσέγγιζε το αεροδρόμιο στο Σικάγο το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα πυροτέχνημα το χτύπησε πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ. Το αεροπλάνο τύπου Airbus A319 είχε ξεκινήσει από την Ατλάντα και βρισκόταν σε καθοδική πορεία λίγο πριν την προσγείωση, όταν  ένας «όλμος πυροτεχνημάτων» το χτύπησε.

Επικράτησε πανικός για λίγο καθώς το πλήρωμα είπε ότι ακούστηκε ένας κρότος σαν δυνατή έκρηξη, ενώ το αεροπλάνο πετούσε μόλις σε υψόμετρο μόλις 200 έως 250 ποδιών πάνω από το έδαφος.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορία ενεργοποίησαν αμέσως τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προσγείωση του αεροπλάνου και ειδοποίησαν αμέσως τις αρμοδιες αρχές – αστυνομία και πυροσβεστική. Τελικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και τροχοδρομήθηκε προς την πύλη, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η αστυνομία του Σικάγο δήλωσε ότι το πυροτέχνημα προκάλεσε μικρές ζημιές στο χρώμα.

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