Απίστευτο σκηνικό στις ΗΠΑ: Αεροπλάνο χτυπήθηκε από… πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου – Δεν τραυματίστηκε κανείς

Τα πυροτεχνήματα για την 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ προκάλεσαν πανικό σε… πτήση.

Σύμφωνα με το CBS, αεροπλάνο της Delta Air Lines προσέγγιζε το αεροδρόμιο στο Σικάγο το βράδυ του Σαββάτου, όταν ένα πυροτέχνημα το χτύπησε πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μίντγουεϊ. Το αεροπλάνο τύπου Airbus A319 είχε ξεκινήσει από την Ατλάντα και βρισκόταν σε καθοδική πορεία λίγο πριν την προσγείωση, όταν ένας «όλμος πυροτεχνημάτων» το χτύπησε.

Επικράτησε πανικός για λίγο καθώς το πλήρωμα είπε ότι ακούστηκε ένας κρότος σαν δυνατή έκρηξη, ενώ το αεροπλάνο πετούσε μόλις σε υψόμετρο μόλις 200 έως 250 ποδιών πάνω από το έδαφος.

A Delta flight arriving at Chicago's Midway International Airport on the Fourth of July reportedly made contact with a firework, the airline said.



Delta Air Lines Flight 1076 departed Hartsfield-Jackson International Airport at 7:36 p.m. ET and landed at Midway Airport at 8:38… pic.twitter.com/vNjdwYPmrU July 5, 2026

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορία ενεργοποίησαν αμέσως τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προσγείωση του αεροπλάνου και ειδοποίησαν αμέσως τις αρμοδιες αρχές – αστυνομία και πυροσβεστική. Τελικά, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας η πτήση προσγειώθηκε με ασφάλεια και τροχοδρομήθηκε προς την πύλη, ενώ κανείς δεν τραυματίστηκε στο περιστατικό.

Η αστυνομία του Σικάγο δήλωσε ότι το πυροτέχνημα προκάλεσε μικρές ζημιές στο χρώμα.

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