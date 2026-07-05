Αυτό δεν πήγε καλά… Αμερικανός πήγε να κάνει είσοδο με αλεξίπτωτο για την 4η Ιουλίου και κατέληξε σε τέντα (video)

Σε παταγώδη αποτυχία κατέληξε η προσπάθεια ενός Αμερικανού να εισέλθει με αλεξίπτωτο σε εκδήλωση για την 4η Ιουλίου στις ΗΠΑ.

Ο εν λόγω άνδρας εμφανίστηκε στον ουρανό με αλεξίπτωτο, κρατώντας μια τεράστια αμερικανική σημαία, αλλά την ώρα που περνούσε πάνω από τον κόσμο ξαφνικά άρχισε να χάνει έδαφος και προσγειώθηκε – από καθαρή τύχη- πάνω στην τέντα μιας καντίνας.

Ο κόσμος έσπευσε να τον βοηθήσει και ο ίδιος έγινε viral για τους… λάθος λόγους, στην προσπάθειά του να εντυπωσιάσει.

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